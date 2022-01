Bielsko-Biała: Lada moment ruszy budowa Centrum Bajki i Animacji

Wkrótce ruszy budowa Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji, które powstanie przy bielskim Studio Filmów Rysunkowych. Wytwórnia podpisała właśnie umowę z wykonawcą, którym jest lokalna firma. Budowa ma się zakończyć do sierpnia 2023 r. – podało Studio.

"Historia dzieje się na naszych oczach i jesteśmy jej kreatorami" - powiedział cytowany w komunikacie Studio jego p.o. dyrektora Maciej Chmiel.

Jak podały służby prasowe Studia Filmów Rysunkowych, założeniem Centrum "jest umożliwić dzieciom i ich rodzicom naukę poprzez zabawę z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych". Projekt tworzony jest w oparciu o dorobek SFR, w którym powstały m.in. animowane seriale o przygodach Bolka i Lolka, psa Reksia czy Smoka Wawelskiego.

"Interaktywne Centrum to nie tylko atrakcyjna przestrzeń dla mieszkańców i turystów, ale także impuls w ożywieniu miasta i regionu. Jego dużą zaletą jest to, że w przyszłości może być rozbudowywany o kolejne moduły. Będzie to największa tego typu inwestycja w Polsce, a nawet w tej części Europy" - zakomunikowano.

Nowoczesny gmach powstanie przy siedzibie bielskiego Studia, które znajduje się na obrzeżach starówki.

Umowa na wykonanie została podpisana z Bielskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego SA z Bielska-Białej, które w przeszłości budowało w mieście m.in. stadion miejski i halę widowiskowo-sportową.

Na przetarg, który wyłonił wykonawcę, wpłynęło osiem ofert. Oferta "Przemysłówki" była najtańsza. Opiewała na 26,4 mln zł i jako jedyna mieściła się w założonym przez wytwórnię limicie - 27 mln zł. Pozostałe wahały się od 31,8 mln zł do 41,8 mln zł.

Na budżet inwestycji składają się pozyskane przez Studio fundusze norweskie, pieniądze z resortu kultury, a także samorządu. Gmina pod budowę wniosła także działkę.

Studio Filmów Rysunkowych powstało w 1947 r. W bielskiej wytwórni powstawał przede wszystkim seriale dla najmłodszej widowni o przygodach Reksia, Bolka i Lolka, Baltazara Gąbki, czy Pampaliniego. Z bielskim studio współpracowali m.in. Zbigniew Lengren, Jan Szancer, Józef Szajna, Jan Brzechwa, Ludwik Jerzy Kern, Stefan Kisielewski, Krzysztof Komeda i Krzysztof Penderecki.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl