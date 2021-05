Bielsko-Biała: Zielone światło dla budowy sześciu bloków komunalnych

Nic nie stoi już na przeszkodzie, by ruszyła budowa sześciu bloków z mieszkaniami komunalnymi w Bielsku-Białej. Magistrat wygrał sprawę w Krajowej Izbie Odwoławczej, do której – po wyborze wykonawcy – odwołali się dwaj inni oferenci – zakomunikował urząd miejski.

"Wykonawca inwestycji został wybrany w przetargu już na początku marca. Dwaj inni oferenci odwołali się od tej decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej. Postępowanie zakończyło się. Ratusz wygrał sprawę" - poinformowała Emilia Klejmont z wydziału prasowego bielskiego magistratu.

Jak dodała, miasto wystąpiło już także z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z rządowego programu budownictwa komunalnego Banku Gospodarstwa Krajowego. Jego maksymalna wartość może wynosić 85 proc. "Czy zostanie ono przyznane, będzie wiadomo na początku czerwca. Wtedy urząd będzie mógł zawrzeć umowę z wybranym wcześniej wykonawcą inwestycji" - powiedziała Klejmont.

Bloki komunalne wybuduje za 54 mln zł Grupa Fewaterm z Gromnika. Po zrealizowaniu inwestycji do połowy 2024 r. Do przetargu stanęło siedmiu oferentów. Rozpiętość cenowa wynosiła od 54 do 72 mln zł. Miasto planowało wydać maksymalnie 68 mln zł.

Realizacja inwestycji ma się odbyć w dwóch etapach. Pierwszy obejmie budowę trzech budynków. Ma zostać zakończony jesienią 2023 r. Drugi ma zostać zrealizowany do końca czerwca 2024 r.

Wszystkie mieszkania - będzie ich 205 - przeznaczone będą dla bielszczan, jako lokalne komunalne. 31 spośród nich zostanie przeznaczona dla osób niepełnosprawnych; one znajdowały się będą na parterach bloków. Mieszkania nie będą podlegały wykupowi. Bloki zostaną wzniesione na komunalnym gruncie.

Kolejka oczekujących na mieszkanie komunalne w Bielsku-Białej to ponad 500 wniosków.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl