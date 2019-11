BIM i chmura w polskim budownictwie. Jest lepiej, ale przed nami wciąż sporo pracy

O 65 proc. wzrósł poziom znajomości, o 72 proc. - wykorzystania BIM (Building Information Modeling) w Polsce w grupie architektów i projektantów. Rośnie też wiedza wśród inwestorów i wykonawców.

Wśród działań potrzebnych do zwiększania zakresu wykorzystania BIM w Polsce wymieniane są przede wszystkim: budowanie świadomości inwestorów na temat możliwości wykorzystania danych gromadzonych w procesie zgodnym z BIM, opracowanie polskich standardów i zmiany w przepisach prawnych. Każdy z tych czynników wymieniany jest częściej niż 4 lata temu, co świadczy o rosnących potrzebach.Respondenci wyraźnie widzą korzyści wynikające z zastosowania rozwiązań chmurowych, w tym łatwiejszą współpracę i komunikację stron zaangażowanych w projekt, swobodny dostęp do danych z dowolnego miejsca, lepszy dostęp do informacji na każdym etapie projektu, czy też szybszą realizację projektów.Wykorzystanie chmury jest jednak w początkowej fazie, deklaruje je 23 proc. respondentów, przy czym jest to wprost zależne od zasięgu geograficznego firm - w firmach globalnych 55 proc., w firmach lokalnych tylko 12,2 proc.