Bittel: w marcu otwarcie kolejnego peronu na stacji Warszawa Zachodnia

Kolejny, trzeci już peron po modernizacji zostanie udostępniony podróżnym na stacji Warszawa Zachodnia w marcu tego roku - poinformował we wtorek podczas konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

"Liczymy na to, że kontrakt będzie realizowany tak sprawnie jak do tej pory, w terminie, zgodnie z założeniami, i że w marcu będzie kolejny peron oddany do użytku pasażerów" - powiedział podczas konferencji na warszawskiej stacji kolejowej Warszawa Zachodnia wiceminister Bittel.

Przypomniał, że wartość kontraktu dotyczącego modernizacji tego obiektu sięga 2 mld zł.

Obecny na konferencji prezes PKP PLK Ireneusz Merchel poinformował, że zgodnie z harmonogramem prace na stacji mają się zakończyć w 2023 roku.

Stacja Warszawa Zachodnia to największy w Polsce pod względem liczby kursujących pociągów węzeł kolejowy. Średnio na dobę przez stację przejeżdża około tysiąca składów pasażerskich aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych.

Na stacji powstaną nowe perony, które będą dostępne również dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Przewidziano ruchome schody i windy, przystosowane do przewozu wózków i rowerów. Będzie wybudowany dodatkowy peron od strony ul. Tunelowej. Wszystkie perony zostaną zadaszone.

Pod przejściem dla pieszych zostanie wybudowany tunel, który umożliwi budowę linii tramwajowej wraz z niezbędną dla niej infrastrukturą.

