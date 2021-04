Biurowa luka. Kto budował w pandemii, ten może wygrać

Niepokój, który wywołała pandemia COVID-19, a także związane z nią upowszechnienie pracy zdalnej, spowodowały przyhamowanie dynamiki nowych inwestycji na rynku biurowym. W efekcie mniejsza podaż nowych powierzchni w przyszłości może natrafić wzmożony popyt ze strony najemców.

Nowy miejski trend

Cavatina Holding

CBRE również w Warszawie widzi perspektywę wytworzenia się luki podażowej i prognozuje ponowny wzrost popytu przy jednoczesnym spadku podaży w związku z mniejszą liczbą uruchamianych projektów w ostatnich kwartałach.Wydaje się zatem, że firmy nie zrezygnują z biur, choć praca w nich na pewno nie będzie już taka sama jak przed pandemią. Przewidywane jest upowszechnienie modelu pracy hybrydowej - po części zdalnej, a po części w biurach, które pozostaną swego rodzaju centrum życia firmowego.Te nie zamarły całkowicie nawet w czasie pandemii. Badania przeprowadzone przez portal Pracuj.pl w lutym 2021 r. pokazały, że ponad 50 proc. respondentów pracuje wyłącznie z biura, a 22 proc. w modelu hybrydowym. Tylko jedna czwarta badanych deklarowała, że wykonuje obowiązki zawodowe wyłącznie z domu.Pandemia przyspieszyła też trendy związane z ewolucją miast w kierunku bardziej zrównoważonych i funkcjonalnych.Dzielnice do tej pory głównie biurowe lub tzw. „sypialnie” zmieniają swoje funkcje i uzupełniają infrastrukturę. Natomiast deweloperzy chcąc wpisywać się w ten trend stawiają na tzw. projekty typu mixed-use. Tu również swoich szans upatruje Cavatina.- W trakcie realizacji mamy już trzy tego typu obiekty: Quorum we Wrocławiu, Widzewską Manufakturę w Łodzi, a także Global Office Park w Katowicach, które dostarczą na rynek ok. 175 tys. m kw. powierzchni najmu, a obok nich powstanie przeszło 1,5 tys. mieszkań na wynajem. W 2021 r. będziemy realizować kolejne obiekty, o zróżnicowanych funkcjach, dostosowane do potrzeb użytkowników - najemców oraz lokalnych społeczności - wskazuje prezes Rafał Malarz.Jak wyjaśnia, Cavatina Holding pełni w tego typu projektach rolę dewelopera powierzchni biurowej, Natomiast części mieszkaniowe realizowane są wspólnie z grupą Resi Capital, która docelowo będzie pełniła funkcję dewelopera, a Cavatina zajmie się generalnym wykonawstwem w zakresie projektowania, budowy i aranżacji wnętrz.- Wierzymy, że położenie naszych budynków biurowych w ramach kompleksów mixed-use pozytywnie przełoży się na tempo ich komercjalizacji i stopy zwrotu z inwestycji - podsumowuje prezes.Jest obecna w siedmiu miastach Polski: w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Bielsku-Białej. Dotychczas grupa zakończyła budowę dwunastu nieruchomości biurowych o łącznej powierzchni ponad 180 tys. m kw.Pięć budynków biurowych o łącznej powierzchni ponad 80 tys. m kw. zostało sprzedanych podmiotom zewnętrznym w transakcjach o łącznej wartości przekraczającej 900 mln zł, a dodatkowe trzy nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 60 tys. m kw. zostały skomercjalizowane w co najmniej 75 proc.W następnych latach Cavatina planuje realizację i zakończenie kolejnych projektów o łącznej powierzchni ponad 450 tys. m kw. Kluczowym celem strategicznym grupy jest podwojenie portfela do poziomu 1 mln m kw. do 2025 r.