Biurowce w największych miastach radzą sobie dobrze

Mimo koronawirusa rynki biurowe w największych polskich miastach radzą sobie dobrze - podkreślił Kamil Tyszkiewicz z CBRE. W trzecim kwartale najaktywniejszy na tym rynku był Wrocław. Za jedną trzecią popytu wynajmu przestrzeni biurowej odpowiadała branża IT.

Spółka CBRE wskazała w opublikowanym w czwartek raporcie, że mimo pandemii koronawirusa od początku roku w regionach w Polsce przybyło 305 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej.

To niemal tyle samo co w analogicznym okresie 2019 r. W budowie pozostaje jeszcze niemal 700 tys. mkw.

W trzecim kwartale na ośmiu największych rynkach regionalnych (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Łódź, Poznań, Szczecin, Lublin) wynajęto 126,5 tys. mkw. powierzchni. To o 10 proc. więcej niż w poprzednim kwartale, ale o niemal 36 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Szef rynków regionalnych w CBRE Kamil Tyszkiewicz wyjaśnił, że w pierwszym i trzecim kwartale br. największe miasta regionalne wyprzedziły stolicę pod względem wynajętej powierzchni biurowej.



"W poprzednich latach nie odnotowywaliśmy takich sytuacji. Nieco więcej niż połowa wynajętej powierzchni to renegocjacje umów, a jedna trzecia dotyczyła nowych przestrzeni wraz z przednajmem. W porównaniu do drugiego kwartału wzrósł udział ekspansji, czyli umów zawieranych na dodatkową powierzchnię. To dobry sygnał dla rynku, bo pokazuje, że nadal jest miejsce na rozwój. Mimo epidemii rynki biurowe w największych polskich miastach radzą sobie dobrze" - powiedział.

Firma podała, że najbardziej aktywnym rynkiem w trzecim kwartale br. okazał się Wrocław. Podpisano tam umowy na 46,2 tys. mkw. powierzchni, co stanowiło 37 proc. całego popytu. Na kolejnych miejscach znalazły się - Trójmiasto (30,4 tys. mkw.) oraz Kraków (25,4 tys. mkw.).

"Wśród najemców biur w największych polskich miastach regionalnych dominowała branża IT i nowych technologii, co potwierdza jej dobrą sytuację i zapotrzebowanie na takie usługi w czasach pandemii. IT odpowiadało za jedną trzecią popytu i wynajem w sumie 41,4 tys. mkw. powierzchni do pracy. Bardzo aktywny był również sektor usług konsumenckich, który podpisał umowy na prawie 34 tys. mkw. nowych biur, co stanowiło 27 proc. całego zapotrzebowania" - wskazał Tyszkiewicz.

Spółka dodała, że łącznie w największych polskich miastach regionalnych znajduje się ponad 5,7 mln mkw. powierzchni biurowej. Jak wyjaśniono, największym rynkiem pozostaje Kraków, który w minionym kwartale przekroczył 1,5 mln mkw. Na drugim miejscu pod względem dostępnej przestrzeni znajduje się Wrocław z ponad 1,2 mln mkw., a podium domyka Trójmiasto z 898,8 tys. mkw. miejsca do pracy.