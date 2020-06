Biurowców wciąż przybywa. W budowie prawie 100 takich obiektów

Większość Polaków chciałoby pracować zdalnie 1-2 dni w tygodniu - wynika z badania CBRE „Work from home survey”. Deklarują tak 3 na 4 zapytane osoby. Resztę dni roboczych wolimy spędzać jednak w biurze. Dlatego mimo, że wciąż wiele osób z powodu epidemii pracuje z domu lub zmianowo, to biura ani myślą odejść do lamusa.

Obecnie w naszym kraju powstaje 96 biurowców, z czego 89 zostanie oddanych do użytku przed końcem 2022 roku.

Najwięcej w Warszawie, Krakowie i Trójmieście.

Dzięki temu przestrzeń biurowa w ciągu kilku najbliższych lat powiększy się o ponad 1,6 mln m kw.