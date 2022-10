Blisko 100 mln zł na rozwój strefy gospodarczej w powiecie olkuskim

98 mln zł trafi do kasy powiatu olkuskiego na budowę nowego ciągu komunikacyjnego z małopolskiego Bukowna do śląskiego Jaworzna. Przebudowa i budowa dróg obejmie 11,5 kilometrów. Inwestycja zwiększy atrakcyjność pobliskiej Strefie Aktywności Gospodarczej.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

Przebudowa drogi 1061K wraz z budową nowej drogi przebudową drogi 1069K do spójnych terenów inwestycyjnych w Bukownie otrzymała 98 mln zł w ramach V edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Dzięki temu dofinansowaniu zostanie zrealizowana inwestycja, na którą czekają mieszkańcy Bukowna oraz inwestorzy mający swoje siedziby w pobliskiej Strefie Aktywności Gospodarczej - powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dzięki inwestycji nastąpi ważne otwarcie komunikacyjne na Jaworzno, które niegdyś - wraz z Chrzanowem i Trzebinią - tworzyło Jaworznicko-Chrzanowski Okręg Przemysłowy - zaznaczył starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

Powiat olkuski otrzymał 98 mln zł na budowę drogi z Bukowna do Jaworzna

"Przebudowa drogi 1061K wraz z budową nowej drogi (od 1061K do 1069K) i przebudową drogi 1069K do spójnych terenów inwestycyjnych w Bukownie" - tak brzmi nazwa zadania, na które powiat olkuski otrzymał 98 mln zł w ramach V edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

"Dzięki temu dofinansowaniu zostanie zrealizowana inwestycja, na którą czekają mieszkańcy Bukowna oraz inwestorzy mający swoje siedziby w pobliskiej Strefie Aktywności Gospodarczej" - powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita w sobotę na briefingu prasowym.

💰Prawie 100 mln zł na rozwój strefy gospodarczej w powiecie olkuskim



Na dzisiejszym briefingu prasowym wojewoda @Lukasz_Kmita🇵🇱 przedstawił wyniki V edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.



Więcej➡ https://t.co/nlX1RiAHGx pic.twitter.com/72zF7ZMeU6 — Małopolski Urząd Wojewódzki 🇵🇱 (@Malopolski_UW) October 15, 2022

Starosta olkuski Bogumił Sobczyk poinformował, że łączna długość dróg objętych wnioskiem wynosi ok. 11,5km. "Przebudowa istniejących dróg powiatowych i budowa nowego odcinka drogi podniesie atrakcyjność terenów inwestycyjnych oraz zachęci potencjalnych inwestorów do lokowania tam swoich zakładów. Umożliwi to utworzenie nowych miejsc pracy, co w związku z likwidacją kopalni Olkusz-Pomorzany ma ogromne znaczenie nie tylko dla mieszkańców Bukowna, ale i całego powiatu olkuskiego" - mówił.

W 2020 r. zamknięta została jedyna na terenie powiatu olkuskiego kopalnia rud cynku i ołowiu. "Z dnia na dzień - przypomnę, że prywatyzacje zakładów górniczo- hutniczych zostały zrealizowane za czasów rządów PO - w związku z likwidacją kopalni pracę straciło ok. 1 tysiąc osób" - powiedział wojewoda podkreślając, że dzięki dofinansowaniu rządu premiera Mateusza Morawieckiego ten "trudny, zdegradowany górniczo" region ma szanse na rozwój.

Dzięki inwestycji nastąpi ważne otwarcie komunikacyjne na Jaworzno

Przedstawiciel rządu w terenie zwrócił uwagę, że dzięki inwestycji nastąpi ważne otwarcie komunikacyjne na Jaworzno, które niegdyś - wraz z Chrzanowem i Trzebinią - tworzyło Jaworznicko-Chrzanowski Okręg Przemysłowy. "Dziś, poprzez położenie na styku Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jest miejscem o ogromnym potencjale nie tylko dla branży sektora energetycznego i wydobywczego, ale też dla miejscowych przedsiębiorstw z branży" - zauważył wojewoda.

Zastępca burmistrza Bukowna Marcin Cockiewicz mówiąc o Strefie Aktywności Gospodarczej w mieście poinformował, że tutejsza strefa przemysłowa obejmuje ponad 150 ha. Działają tu m.in. Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław. "Udział grupy kapitałowej ZGH Bolesław w światowej produkcji cynku sięga 1,3 proc., a w produkcji europejskiej nawet 7 proc." - zwrócił uwagę.

W V edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych bezzwrotne dofinansowanie, łącznie prawie 5 mld zł, na rozwój stref przemysłowych otrzymały 52 inwestycje. Wniosek powiatu olkuskiego jest jedynym w Małopolsce beneficjentem tego programu.

Poznajcie najbardziej nowoczesne firmy. Tak wyglądał finał konkursu The Best of Industry 4.0

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl