Blisko 15 mln zł zysku netto w kwartał. Mostostal Zabrze pokazał wyniki

Zysk netto Mostostalu Zabrze w III kwartale 2023 roku sięgnął 14,9 mln zł. W trzech kwartałach wyniosły one 48 mln zł – wynika ze wstępnych podstawowych skonsolidowanych danych finansowych spółki.

W III kwartale 2023 r. przychody ze sprzedaży Mostostalu Zabrze wyniosły 365,9 mln zł, wynik z działalności operacyjnej był na poziomie 20,3 mln zł, a wynik brutto to 20,9 mln zł.



W trzech kwartałach 2023 roku Mostostal Zabrze wypracował przychody ze sprzedaży na poziomie 1,12 mld zł, zysk z działalności operacyjnej sięgnął 57,6 mln zł, a wynik brutto 64,7 mln zł.

Na koniec października 2023 r. wartość backlogu Grupy Mostostal Zabrze (zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach) wynosi 593,9 mln zł, a szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 255,5 mln zł, co łącznie stanowi 849,4 mln zł.

Grupa Mostostalu Zabrze specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie obiektów przemysłowych, w tym w sektorze energetycznym i ochrony środowiska, a także obiektów kubaturowych, użyteczności publicznej i komercyjnych oraz podwykonawstwo robót specjalistycznych.

40,71 proc. głosów ma porozumienie Krzysztofa Jędrzejewskiego. KMW Investment podmiotami zależnymi.

Wartość rynkowa spółki to 312 mln zł.