Blisko 2 tys. firm chce odbudowywać Ukrainę. Powstał katalog

Ukazał się pierwszy Katalog Polskich Spółek zainteresowanych odbudową Ukrainy.. Publikację "Odbudowa Ukrainy Katalog Polskich Spółek zainteresowanych eksportem na rynek ukraiński oraz udziałem w powojennej odbudowie Ukrainy" przygotowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu wraz z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

Według PAIH głównym założeniem katalogu jest wsparcie polskich przedsiębiorców w nawiązywaniu relacji z partnerami ukraińskimi oraz instytucjami międzynarodowymi, których głównym celem będzie powojenna odbudowa Ukrainy.

Szef resortu rozwoju i technologii Waldemar Buda zwrócił uwagę, że "w bazie zarejestrowało się ok. 2 tysiące firm". Są to przedsiębiorstwa reprezentujące różne branże: budowlaną, energetyczną, rolno-spożywczą, farmaceutyczną, czy IT. Szef MRiT przypomniał, że "w czerwcu 2022 r., kilka miesięcy po rozpoczęciu brutalnej agresji rosyjskiej na Ukrainę", wraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu resort ogłosił nabór polskich firm, które są zainteresowane wznowieniem eksportu na ukraiński rynek, a także aktywnym udziałem w jej odbudowie.

"Jesteśmy w stałym kontakcie z przedsiębiorcami, chcemy poznać ich oczekiwania dot. wsparcia administracji rządowej w działalności na rynku ukraińskim. Pracujemy nad niezbędnymi instrumentami ubezpieczeniowymi i gwarancyjnymi pozwalającymi na bezpieczne funkcjonowanie na rynku ukraińskim" - zaznaczył Buda.

Zwrócił uwagę, że temat odbudowy Ukrainy "jest obecny w międzynarodowej przestrzeni publicznej oraz podczas bezpośrednich rozmów z naszymi sąsiadami". W ocenie Budy polskie firmy mają duże doświadczenie na rynku ukraińskim. "Mogą być aktywnym uczestnikiem tego procesu" - stwierdził Buda.

Jednym z największych wyzwań gospodarczych Ukrainy jest obecnie odbudowa i odnowa kraju

Według prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Pawła Kurtasza jednym z największych wyzwań gospodarczych Ukrainy jest obecnie odbudowa i odnowa kraju. "Przedsięwzięcie na tak wielką skalę wiąże się z zupełnie nowymi potrzebami, na które również Polska i jej gospodarka powinny się przygotować" - ocenił.

W ramach tych przygotowań, jak dodał, PAIH koordynuje projekt Odbudowa Ukrainy organizując, m.in. cykliczne konsultacje branżowe, szkolenia, konferencje oraz spotkania B2B w obszarze polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej w kontekście powojennej odbudowy Ukrainy. "Kolejnym istotnym elementem promocji oferty polskich przedsiębiorców jest niniejszy Katalog" - dodał, odnosząc się do publikacji.

