Blisko 30 proc. mniej biur oddano do użytku w 2022 roku w Warszawie

W Warszawie w 2022 r. oddano do użytku o prawie 30 proc. mniej powierzchni biurowych niż w rekordowym 2021 r. - podano w raporcie firmy doradczej Deloitte. 27 biurowców w stolicy ma ponad 100 m wysokości.

Inwestorzy uzyskali w 2022 roku 7 pozwoleń na budowę nowoczesnych biurowców - to o 5 więcej niż w roku poprzednim. Do użytku oddano jednak 27 proc. mniej powierzchni biurowej niż w 2021 roku.

Autorzy raportu "Warsaw Crane Survey 2023" wskazują, że najwięcej biurowców jest stawianych na warszawskiej Woli - od 2013 roku wydano 51 pozwoleń na budowę.

Od trzech lat coraz bardziej popularne są budynki "mixed-use", które łączą w sobie przestrzeń mieszkalną, usługową, biurową i rozrywkową.

"2022 r. na warszawskim rynku biurowym upłynął pod znakiem spowolnienia; w porównaniu z rekordowym 2021 r. do użytku oddano o prawie 30 proc. mniej nowoczesnych powierzchni biurowych" - wskazano w raporcie "Warsaw Crane Survey 2023", przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.

Poinformowano, że w 2022 r. w stolicy uzyskano największą liczbę (7) pozwoleń na budowę nowoczesnych biurowców od ostatnich trzech lat. "W porównaniu z 2021 r., to aż o 5 więcej" - podkreślono. Pod względem oddanej powierzchni biurowej zanotowano spadek o 27 proc. wobec roku poprzedniego - w 2021 r. powierzchnia ta wyniosła 324 tys. m kw., a w 2022 r. ok. 237 tys. m kw.

760 tys. metrów kwadratowych nowych biur na Woli w ostatnich 5 latach

Spośród warszawskich dzielnic najbardziej przyjazną okolicą dla biurowców była w zeszłym roku Wola - 3 z 7 uzyskanych pozwoleń na budowę w 2022 r. dotyczyło projektów planowanych w tej dzielnicy. "Jeśli chodzi o aktywność deweloperów, popularność Woli utrzymuje się na stale wysokim poziomie - od 2013 r. łącznie wydano tu w sumie 51 pozwoleń na budowę, a całkowita powierzchnia powierzchni biurowych w tej części Warszawy wynosi ponad 1,2 mln m kw." - wskazano.

Przez ostatnie pięć lat deweloperzy oddali tam ponad 760 tys. m kw. nowych biur - to więcej niż całkowite zasoby biurowe Katowic czy Łodzi. "Działalność deweloperska w tej dzielnicy koncentruje się głównie w okolicach Ronda Daszyńskiego oraz na terenach pofabrycznych" - dodano.

W raporcie zwrócono uwagę, że 27 obiektów biurowych w Warszawie ma ponad 100 m wysokości. "Taki wynik plasuje polską stolicę w europejskiej czołówce miast z największą liczbą wieżowców. Najwięcej z nich znajduje się w okolicach Ronda Daszyńskiego oraz w Śródmieściu" - wskazano.

Stolica jest liderem projektu typu "mixed-use"

W 2022 r. do użytku oddano dwa budynki powyżej 100 m wysokości - 310-metrowy Varso Tower, który stał się najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej, a także kompleks SkySawa o wysokości 155 m. - zwróciła uwagę Magdalena Topolska-Ziemiak z Deloitte, cytowana we wtorkowej informacji. Przypomniano, że w budowie jest też 174-metrowy budynek The Bridge.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że w ostatnich trzech latach popularność zyskują tzw. projekty mixed-use. "To obiekty, które łączą w sobie przestrzeń mieszkalną, usługową, biurową i rozrywkową" - wyjaśniono. Dodano, że stolica jest liderem zarówno pod względem istniejących, jak i planowanych projektów mixed-use. "Najwięcej podobnych projektów zrealizowano w 2020 r. i 2021 r. (po 3 na każdy rok). Kolejne trzy projekty planowane są w 2024 r." - zaznaczono.

Według analityków Deloitte w Warszawie przez ostatnie 13 lat zrealizowano co najmniej 12 takich inwestycji. "Wpisują się one również w koncepcję urbanistyczną tzw. 15-minutowego miasta, zakładającą realizację codziennych potrzeb mieszkańców (np. pracę, rozrywkę, zakupy, rekreację) w odległości 15-minutowego spaceru lub jazdy rowerem od miejsca zamieszkania" - wyjaśniono.

Zwrócono uwagę, że firmy patrzą dziś na biuro nie tylko pod kątem lokalizacji i atrakcyjności zaaranżowania powierzchni. "Biurowce muszą być również przyjazne środowisku, niskoemisyjne i energooszczędne, co nabiera szczególnego znaczenia w obliczu kryzysu energetycznego, z jakim mierzymy się w Europie" - zaznaczono.

W ramach Warsaw Crane Survey zbadano ponad 1000 nieruchomości, w tym projekty rewitalizacji i modernizacji. W badaniu nie uwzględniono budynków obejmujących powierzchnie biurowe, takich jak magazyny, powierzchnie biurowe zlokalizowane w ramach obiektów mieszkalnych, czy obiekty własne firm.

