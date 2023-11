Blisko Auschwitz-Birkenau za 500 mln zł powstaje obwodnica. Półmetek prac coraz bliżej

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mija rok od rozpoczęcia budowy południowej obwodnicy Oświęcimia. Inwestycję realizuje Budimex w sąsiedztwie byłego nazistowskiego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Na ponad 9-kilometrowej trasie budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 44 powstają m.in. trzy mosty, przejazd pod torami kolejowymi i pięć rond.

Obwodnica Oświęcimia będzie prowadziła od węzła Oświęcim na powstającej drodze ekspresowej S1 do okolic skrzyżowania ul. Zatorskiej i Grojeckiej. Ta trasa ominie od południa miasto i zapewni szybkie i bezpieczne połączenie z drogą ekspresową Mysłowice – Bielsko-Biała, a dzięki temu również z autostradą A4. Sam węzeł Oświęcim znajduje się już na terenie województwa śląskiego, między miejscowościami Bojszowy i Jedlina. Z całej budowanej przez nas trasy 1,1 km (12 proc. długości obwodnicy) znajduje się poza Małopolską.

Nowa obwodnica będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Każdy pas ruchu będzie miał 3,5 m szerokości.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną m.in. sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne i deszczowe, a także oświetlenie. Wzdłuż drogi na niektórych odcinkach powstaną ekrany akustyczne. Przebudowane zostaną też drogi lokalne znajdujące się w pobliżu inwestycji.

Koszt inwestycji to 0,5 mld zł. Budowa otrzymała 164,4 mln zł dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

„Pierwotny termin jej zakończenia to kwiecień 2024 r., jednak nie zostanie dotrzymany ze względu na opóźnienie w wydaniu decyzji ZRID. Obecnie prowadzimy z wykonawcą rozmowy zmierzające do podpisania aneksu określającego nowy termin oddania obwodnicy. Szacowany nowy termin to I połowa 2025 rok” – podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.