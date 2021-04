Bliżej do budowy dwóch obwodnic. GDDKiA wybrała wykonawców

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetargi na przygotowanie dokumentacji dla dwóch tras z Programu Budowy 100 Obwodnic. Są to obwodnice Łukowa (woj. lubelskie) oraz Blachowni i Herb (woj. opolskie).

Obwodnica Łukowa

Obwodnica Blachowni i Herb

100 obwodnic

W sumie w ramach tego Programu powstanie w Polsce 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl