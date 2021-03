Bliżej do budowy węzła na autostradzie A4. Jest umowa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała kontrakt z konsorcjum, które przygotuje kompleksową dokumentację projektową rozbudowy węzła autostradowego Kraków Południe.

W ramach rozbudowy węzła uwzględniona jest budowa m.in. estakady, ronda na skrzyżowaniu ulic Poronińskiej i Taklińskiego z ul. Zakopiańską, a także podziemnego przejścia dla pieszych, murów oporowych, ekranów akustycznych, dróg serwisowych, oraz przebudowa łącznic.- Miasto Kraków, w granicach którego zlokalizowana będzie inwestycja, deklaruje partycypację w części robót oraz w kosztach odszkodowań za nieruchomości zajęte przez inwestycję. Zostanie zawarte porozumienie z miastem w sprawie współfinansowanie tego zadania - poinformowała GDDKiA.Węzeł Kraków Południe rozprowadza ruch pomiędzy Południową Autostradową Obwodnicą Krakowa A4, DK7 (Zakopianką) i Krakowem. Według prowadzonych obserwacji natężenia ruchu, na tym odcinku autostrady przejeżdża średnio ponad 70 tys. pojazdów na dobę.W godzinach szczytów komunikacyjnych jeden z pasów autostrady na obu jezdniach jest blokowany przez pojazdy oczekujące na włączenie się do DK7 w kierunku południowej granicy Polski (DK7 i DK47) oraz w kierunku Bielska Białej i Cieszyna (zjazd z DK7 na DK52 w Głogoczowie).Zatłoczona jest także ul. Zakopiańska, na której koncentruje się ruch z centrum miasta. Te potoki ruchu łączą się na miejskim odcinku DK7, gdzie na długości 1,3 km są cztery skrzyżowania z sygnalizacjami świetlnymi, co powoduje spiętrzenie ruchu.- W rezultacie kolejka samochodów czekających na zjazd z autostrady na południe Polski sięga często kilku kilometrów. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. na odcinku Zakopianki pomiędzy Krakowem i Głogoczowem przejeżdżało średnio ponad 40 tys. pojazdów na dobę - podsumowała GDDKiA.Jak zapowiedziała GDDKiA, sezon budowlany w 2021 r. będzie pracowity i intensywny, a „sam start sezonu wygląda obiecująco".Na etapie realizacji znajdują się 102 zadania z PBDK o łącznej długości 1313,1 km oraz trzy obwodnice z PB100 o łącznej długości 19,9 km. 25 zadań z PBDK (o długości 355,6 km) i 10 obwodnic, które zrealizowane zostaną w ramach PB100 (o długości 87,2 km), jest na etapie przetargu. Kolejne zadania o łącznej długości niemal 2900 km są obecnie w przygotowaniu.- W planach na 2021 r. mamy ogłoszenie przetargów na realizację 347 km nowych dróg, w tym 26 odcinków o łącznej długości 313 km w ramach PBDK oraz 6 odcinków o łącznej długości 34 km w ramach PB100 - wskazała Dyrekcja.Dodała, że na istniejącej sieci planuje 96 przetargów (do kwoty 100 mln zł) na przebudowy i rozbudowy dróg o długości ok. 255 km. Ich szacunkowa wartość to niemal 1,8 mld zł.- W tym roku planujemy także zakończenie 76 robót (o wartości od 0,35 do ok. 120 mln zł) w zakresie rozbudowy i przebudowy dróg, budowy ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zatok autobusowych, budowy mostów i przejść dla pieszych - podkreśliła GDDKiA.