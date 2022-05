Bliżej do przejęcia Rafako

Rafako podpisało z MS Galleon aneks do umowy inwestycyjnej, ustalający szczegóły dotyczące objęcia akcji nowej emisji Rafako przez austriackiego inwestora oraz udzielenia spółce wsparcia finansowego.

Przypomnijmy, należąca do najbogatszego Polaka - Michała Sołowowa - zarejestrowana w Wiedniu spółka MS Galleon, zawarła w końcu marca 2022 r. warunkową umowę kupna akcji Rafako za 28,45 mln zł. O transakcji czytaj więcej: Michał Sołowow kupuje Rafako, bo ma kilka istotnych powodów

8 maja 2022 roku Rafako podpisało z MS Galleon aneks do umowy inwestycyjnej, ustalający szczegóły dotyczące objęcia akcji nowej emisji Rafako przez austriackiego inwestora.

Zmiany umowy

Zgodnie z postanowieniami aneksu, istotne zmiany umowy inwestycyjnej dotyczą: uzgodnienia, że nowe akcje w kapitale zakładowym Rafako zostaną objęte przez MS Galleon AG lub podmiot/podmioty przez niego wskazane w drodze wykonania prawa z emitowanych nieodpłatnie i niezbywalnych, imiennych warrantów subskrypcyjnych, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 akcji nowej emisji, utworzonych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta na warunkach określonych w umowie inwestycyjnej, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zamknięcia wszystkich transakcji przewidzianych umową sprzedaży.

Istotne zmiany dotyczą ponadto uzgodnienia, że akcje nowej emisji zostaną pokryte wyłącznie w drodze wniesienia wkładu pieniężnego, zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej w brzmieniu określonym aneksem numer 1.

Istotne zmiany dotyczą też uzgodnienia zobowiązania inwestora do udzielenia emitentowi, najpóźniej w dniu objęcia przez finansującego akcji nowej emisji, na warunkach określonych umową inwestycyjną w brzmieniu określonym aneksem numer 1, wsparcia finansowego w formie pożyczki i/lub częściowego umorzenia nabytych przez finansującego lub innych wierzycieli wskazanych przez inwestora, wierzytelności wobec emitenta objętych układem zawartym w postępowaniu restrukturyzacyjnym emitenta, w każdym przypadku w kwocie koniecznej do zapewnienia dodatniego poziomu kapitałów własnych emitenta, które to wsparcie finansowe zastępuje wynikające z umowy inwestycyjnej w pierwotnym brzmieniu zobowiązanie Inwestora do objęcia akcji nowej emisji w kwocie co najmniej 30 mln zł w drodze wykonania praw z warrantów posiadanych przez finansującego po zamknięciu wszystkich transakcji przewidzianych umową sprzedaży.

Aneks numer 1 nie zmienia postanowień umowy sprzedaży.

Znany inwestor

Przypomnijmy: MS Galleon AG to spółka z siedzibą w Wiedniu, ale stoi za nią polski miliarder Michał Sołowow, który od grudnia 2018 roku jest jej prezesem.

Spółka ta ma nabyć udziały będące bezpośrednio i pośrednio w portfelu PBG w cenie 67 groszy za akcję, co daje w sumie 28,452 mln zł (na giełdzie ostatni kurs akcji Rafako wynosił 1,93 zł). Uzgodniono także emisję nowego pakietu akcji o wartości do 280 mln zł, które obejmie MS Galleon lub wskazana przez fundusz firma.

Nowy inwestor ma także skupić połowę zadłużenia Rafako. Rafako SA to polska spółka, dostarczająca specjalistyczne rozwiązania dla sektora energetycznego, ciepłownictwa oraz branży ropy i gazu w Polsce i za granicą.

