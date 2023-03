Czas trwania budowy budynku wielorodzinnego w okresie 2022 roku wyniósł 42,5 miesiąca - podał w opracowaniu GUS.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

GUS podał, że przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania (liczony od daty jej rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania) w 2022 roku zwiększył się o 1,5 miesiąca w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zobacz naszą debatę o najgorętszym temacie ostatnich tygodni. Co dalej z zamówieniami publicznymi?

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl