Boom inwestycyjny i co dalej. Trzy duże wyzwania przed polskim budownictwem

Bieżący klimat w budownictwie jest pozytywny, pomimo mniejszej liczby nowych przetargów np. w budownictwie kolejowym i samorządowym. Zarazem z powodu wzrostu cen wielu materiałów, rok 2021 nie będzie tak zrównoważony jak ubiegły. W perspektywie kilku lat sektor musi się przygotować do trzech ważnych wyzwań - mówi Jan Styliński, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Priorytety: energia i transport

Po pierwsze – konkurencja o zasoby

Po drugie – ekspansja zagraniczna

Po trzecie – zmiana modelu inwestowania

- Nadal nie pojawiło się wiele nowych przetargów na rynku kolejowym, choć zakres prac w tym segmencie jest zaawansowany - ocenia Jan Styliński. - Mniejszy jest spadek inwestycji samorządowych w stosunku do naszych szacunków na przełomie roku, które wskazywały na spadek nawet o ok. 30-40 proc. Od strony inwestycyjnej nie widzimy więc poważniejszych problemów, ale występują one gdzie indziej.Z rozmów z członkami PZPB wynika, że w tym roku może nieco wzrosnąć rentowność największych przedsiębiorstw budowlanych, po spadku do 2 proc. w 2020 r. Spadnie jednak rentowność małych i średnich firm. W okresie 2019-2020 wahała się ona między 7 a 11,8 proc. (w zależności od segmentu), w tym roku w sektorze MŚP wyniesie ok. 6-9 proc.- Taki będzie skutek wspomnianego, radykalnego obniżenia cen ofert w przetargach w drugiej połowie ub.r., jak i nieprzewidywalnego wzrostu cen materiałów budowlanych - dodaje Styliński.To będzie oznaczało, że zwolni tempo finansowego umacniania się wielu firm budowlanych. A należy pamiętać, że pomimo 30 lat rozwoju relatywnie nieduże jest nadal grono największych firm budowlanych opartych na kapitale krajowym. Wskazać tu można przede wszystkim: Unibep, Mirbud, Erbud, Polimex-Mostostal, Dekpol czy Intercor.- Nadal aktualne jest więc pytanie, czy ich rozwój jest na tyle szybki, by powstały firmy na miarę tych z Hiszpanii sprzed lat - mówi prezes PZPB. - Niestety, odpowiedź jest negatywna, ponieważ w Hiszpanii przed 30-tu laty była znacznie wyższa rentowność kontraktów oraz wyższa ochrona rynku wykonawczego niż obserwujemy w Polsce.Patrz też: Budimex, Strabag, Porr, Erbud i Skanska największe w polskim budownictwie Styliński wskazuje też na konieczność korekt w prawodawstwie. Konkurencja rynkowa jest potrzebna, ale powinna być uczciwa. Tymczasem nadal w Polsce przetargi wygrywają firmy bez zaplecza wykonawczego czy szerzej – krajowego potencjału własnego.Do końca tej dekady można spodziewać się silnego wzrostu nakładów inwestycyjnych szczególnie w dwu segmentach: budownictwa energetycznego, w tym instalacji OZE i energetycznych sieci przesyłowych, oraz budownictwa kolejowego. Jest to zbieżne z priorytetami politycznymi UE i idącymi w ślad za tym większymi środkami na projekty służące dekarbonizacji gospodarki i osiągnięcia w perspektywie do 2050 r. działalności zeroemisyjnej.- Do tych większych nakładów inwestycyjnych sektor budowlany już przygotowuje się od strony technicznej, kupując np. specjalistyczny sprzęt, który pomoże usprawnić procesy inwestycyjne - zaznacza Jan Styliński. - Widać to szczególnie w segmencie budownictwa kolejowego, który będzie realizował już nie tylko projekty modernizacji linii, lecz także budowy nowych, w tym o parametrach kolei dużych prędkości.Natomiast, jak podkreśla prezes PZPB, w perspektywie tych nachodzących lat trzeba liczyć się też z trzema wyzwaniami.Na skutek przyznanych dużych środków finansowych UE w pierwszej perspektywie finansowej, Polska korzystała z nich przez kilka lat także po kryzysie finansowym 2008 r. One nakręcały naszą gospodarkę i dzięki temu byliśmy „zieloną wyspą" w sytuacji powszechnego spadku PKB.- Obecnie mamy inną sytuację inwestycyjną w całej Europie, która rozwinie się w najbliższych latach - podkreśla Jan Styliński.Kraje UE będą realizować zarówno inwestycje z europejskiego funduszu odbudowy postcovidowej, jak i z funduszy wspierających dekarbonizację gospodarek. Bieżąca dekada upłynie więc pod znakiem wielkich inwestycji w całej Europie. A to oznacza, że rozkręci się dużo większa niż obecnie konkurencja o zasoby w budownictwie – o materiały, sprzęt i pracowników.- Co więcej, także największe gospodarki świata, jak Stany Zjednoczone, Chiny czy Indie, też mają specjalne fundusze odbudowy gospodarek i ich rozwoju, czyli problem konkurencji o zasoby wystąpi w skali globalnej - dodaje Styliński. - Musimy być do tego przygotowani od strony biznesowej i oprzyrządowania prawnego.Zwraca uwagę, że Polska powinna np. doskonalić politykę migracyjną, ułatwiającą pozyskanie pracowników z zagranicy. Z kolei polityka fiskalna powinna zapewnić konkurencyjne warunki uzyskania wysokiej rentowności z rozwoju nowych technologii. Środowisko budowlane może jednak tylko apelować o takie korekty.Z opinii prezesa PZPB wynika, że wiele polskich firm budowlanych jest coraz lepiej przygotowanych mentalnie i organizacyjnie do szerszego wyjścia z ofertą poza kraj i do sprostania konkurencji na innych rynkach.- To kierunek pożądany, uwzględniając dłuższą perspektywę, zapewni bowiem wielu firmom stabilność wzrostu także w okresie mniejszej wartości zleceń na polskim rynku - dodaje Styliński.Kłóci się to, niestety, zarówno z ciągle „bogatym” krajowym rynkiem inwestycyjnym, co zniechęca do podejmowania ryzyka biznesowego ekspansji zagranicznej, jak i przykładami nieudanych prób ekspansji. Zarazem jest dostatecznie wiele przykładów pozytywnych – polskie firmy samodzielnie lub w konsorcjach, jako podwykonawcy, dobrze radzą sobie na trudnych rynkach Europy Zachodniej, osiągając wymierne korzyści.Najbardziej perspektywiczne wydaje się trzecie wyzwanie. Jeszcze pod koniec tej dekady zmaleje zapewne pula unijnych i budżetowych środków finansowych na inwestycje. W celu utrzymania rozwoju firm i podtrzymania koniunktury w budownictwie będzie trzeba szukać innych ich źródeł koniunkturalnego napędu.- Jestem przekonany, że jednym z głównych instrumentów, najbardziej efektywnych dla wygenerowania nowych środków, będzie formuła PPP i obligacji - stwierdza Jan Styliński. - W Europie Zachodniej rynek prywatny generuje w ten sposób 60 do 70 proc. środków inwestycyjnych w budownictwie, natomiast w naszym regionie nie przekracza to 30 proc.Na tym polu polscy inwestorzy publiczni mają największe zadania do odrobienia. Muszą nauczyć się walczyć o pozyskanie kapitału prywatnego. Obecnie walka o środki inwestycyjne toczy się poza środowiskiem, przeważnie na poziomie politycznym, tj. w łonie Komisji i Parlamentu Europejskiego.