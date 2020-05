Boom na Elektrobudowie

Podczas poniedziałkowej sesji na GPW kurs akcji upadłej Elektrobudowy przed godz. 13. rósł o blisko 40 proc., po czym notowania spółki zostały zawieszone na przeszło pół godziny. To kolejna taka - po minionym piątku - sytuacja. W poniedziałek obradowało m.in. walne firmy, które dokonało zmian w radzie nadzorczej. Natomiast w ubiegły czwartek zapadła decyzja o wydzierżawieniu produkcyjnej i usługowej działalności Elektrobudowy grupie Zarmen.

Zarmen bierze Elektrobudowę

Instrument finansowy, na który wpłynęło takie zlecenie, automatycznie wchodzi w stan zawieszenia, co oznacza, że wstrzymane jest przyjmowanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń maklerskich.Do chwili zawieszenia notowań obroty akcjami Elektrobudowy wyniosły ponad 2 mln zł. Po półgodzinnej przerwie notowania zostały odwieszone. Kapitalizacja firmy wynosi ok. 17-18 mln zł, a spółka straciła na wartości w ciągu ostatniego roku ponad 70 proc. Jednocześnie w ciągu ostatnich dni wartość akcji wzrosła już o ponad 100 proc.Późnym wieczorem 7 maja Elektrobudowa poinformowała, że syndyk masy upadłości spółki podpisał z Zarmenem umowę dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Dwie umowy obowiązują do końca 2025 r.Dla znajdującej się w upadłości spółki umowy dzierżawy oznaczają stały dopływ gotówki , stąd entuzjazm inwestorów, tym bardziej, że to pierwsza od dłuższego czasu dobra wiadomość dla akcjonariuszy - w ostatnich tygodniach byli raczej bombardowani informacjami o nakładaniu przez inwestorów kar umownych na Elektrobudowę.Zarmen przejmuje część Elektrobudowy zajmującą się produkcją (oddziały w Tychach i Koninie) oraz usługami (oddział w Katowicach).Zobacz więcej: Syndyk wydzierżawił Elektrobudowę Zarmenowi