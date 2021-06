Boom na prywatne akademiki. Wzrost opłat przyciąga inwestorów

Choć w Polsce jest ok. 1,2 mln studentów, w głównych ośrodkach akademickich oferuje się im tylko 80,3 tys. miejsc w domach studenckich uczelni publicznych i prywatnych. Wobec dużego popytu na zakwaterowanie w akademiku, rosną też opłaty w nich, ale i zainteresowanie tym rynkiem inwestycyjnym.

Prognozy inwestycyjne

- Nadal jednak średnia cena prywatnego akademika jest niższa lub zbliżona do cen wynajmu mieszkania - stwierdza Marcin Jański, szef działu inwestycji alternatywnych w CBRE. - A często dla młodych osób dom studencki jest lepszą opcją, bo daje dostęp do studenckiego życia, pozwala na ciągły kontakt z innymi młodymi osobami, czego prywatne mieszkanie nie gwarantuje.Według szacunków CBRE, w budowie znajduje się 7 akademików prywatnych, a 39 jest na różnym etapie planowania. Zgodnie z zapowiedziami, w kilku najbliższych latach na rynku może pojawić się nawet ok. 15 tys. nowych miejsc w akademikach prywatnych.To więcej, niż teraz znajduje się we wszystkich działających obiektach (aktualna oferta to 10,2 tys. miejsc). Bazując jednak na realizowanych budowach i projektach na zaawansowanym etapie planowania, realna nowa podaż w kolejnych 2-3 lat wyniesie zapewne nie więcej niż 3,5 do 5 tys. miejsc.