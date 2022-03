Boom na rynku mieszkaniowym. Ceny najmu rosną coraz szybciej

Polacy częściej niż mieszkańcy Unii Europejskiej wolą mieszkać we własnym lokum, niż wynajmować. W 2020 roku niemal 86 proc. z nas było właścicielem mieszkania, a 14 proc. decydowało się na wynajem – wynika z danych Eurostatu. Eksperci PDD wskazują, że obecna sytuacja związana m.in. z rosnącymi cenami mieszkań i spadającą zdolnością kredytową, generuje boom na rynku wynajmu.

Już w tydzień po wybuchu wojny w Ukrainie pula dostępnych mieszkań na wynajem w Polsce stopniała o 20-30 proc. Z kolei z danych serwisu Otodom wynika, że w ciągu niecałych dwóch tygodni od rozpoczęcia wojny o 166 proc. zwiększyła się liczba wyświetleń ofert mieszkań lub pokoi.

O kilkaset procent wzrosła także liczba zapytań. Taka sytuacja już teraz ma swoje konsekwencje we wzroście cen za wynajem, szczególnie w największych miastach w Polsce.

Z danych PKO BP wynika, że stawki na rynku najmu w nowym budownictwie w ciągu ostatnich dwóch tygodni wzrosły bardziej niż przez cały rok. We Wrocławiu wynajem jest droższy o 33 proc., w Krakowie o 26 proc. niż 2 tygodnie temu.

Na wyraźne ożywienie na rynku najmu wpływa również wojna w Ukrainie i napływ uchodźców do Polski. Umocnienie rynku najmu rozwinie ten segment. Coraz częściej będą się też pojawiały oferty wynajmu z dojściem do własności.



- Jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie obserwowaliśmy rosnący popyt na mieszkania na wynajem. Sprzyjały temu inflacja, rosnące stopy procentowe i spadająca przy tym zdolność kredytowa. Mniej osób może sobie pozwolić na zakup własnego lokum, dlatego szuka mieszkania na wynajem. Do tego dochodzi spory napływ uchodźców z Ukrainy, którzy również są potencjalnymi klientami dla wynajmujących mieszkania. Można jednak założyć, że marzenie o własnych czterech ścianach nie wyhamuje. Dlatego spodziewamy się wzrostu zainteresowania najmem z opcją dojścia do własności. To propozycja, którą oferujemy w naszych inwestycjach, gdzie kwota niezbędna na uzbieranie wkładu własnego jest częścią czynszu płaconego każdego miesiąca za wynajem – mówi Tomasz Szlązak, prezes PDD.



Czytaj też: Mieszkania drożeją jak szalone



Według analiz HRE Investments, już w tydzień po wybuchu wojny w Ukrainie pula dostępnych mieszkań na wynajem w Polsce stopniała o 20-30 proc. Z kolei z danych serwisu Otodom wynika, że w ciągu niecałych dwóch tygodni od rozpoczęcia wojny o 166 proc. zwiększyła się liczba wyświetleń ofert mieszkań lub pokoi. O kilkaset procent wzrosła także liczba zapytań. Taka sytuacja już teraz ma swoje konsekwencje we wzroście cen za wynajem, szczególnie w największych miastach w Polsce.

Własne najlepsze

Perspektywa własności

Rosną stawki

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl