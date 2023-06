Bortniczuk: W ramach Programu Olimpia chcemy wybudować hale sportowe

W ramach Programu Olimpia chcemy wybudować hale sportowe przy każdej szkole w Polsce. Zachęcamy samorządowców do korzystania z programu i aplikowanie po środki – powiedział w sobotę minister sportu Kamil Bortniczuk. Dodał, że na realizację programu zabezpieczono 2 mld zł.

W sobotę minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk uczestniczył w uroczystym otwarciu przebudowanego kompleksu sportowego w Busku-Zdroju (Świętokrzyskie). "Dzięki wsparciu ministerstwa sportu oraz dobrej współpracy pomiędzy rządem i samorządem powstał piękny kompleks sportowy, który będzie służyć mieszkańcom miasta, a w szczególności najmłodszym. Sport nadaje kompetencje społeczne, które przydają się w przyszłości na każdym polu aktywności, dlatego cieszę się, że ministerstwo mogło wesprzeć tę inwestycję" - mówił Bortniczuk.

Zwracając się do samorządowców, przypomniał, że 1 czerwca ruszył kolejny nabór wniosków w ramach Programu Olimpia. "Jesteśmy w trakcie realizacji największego programu wsparcia budowy infrastruktury sportowej w historii Polski. W ramach programu Olimpia dysponujemy kwotą 2 mld. Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, aby wszystkie szkoły w Polsce posiadały, pełnowymiarową funkcjonalną salę gimnastyczną. W ramach tych 2 mld zł rozstrzygnęliśmy już pierwszy nabór wniosków. Już ponad 700 mln zł trafia do polskich gmin, powstanie 360 hal sportowych" - zaznaczył.

Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu może wynieść nie więcej niż 70 proc. wydatków

"Zachęcam samorządowców, aby aplikować o środku z drugiego naboru" - dodał minister.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 czerwca 2023 r. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu może wynieść nie więcej niż 70 proc. wydatków związanych z realizacją zadania.

Modernizacja kompleksu sportowego w Busku-Zdroju trwała od 2018 roku. Jak poinformował PAP burmistrz miasta Waldemar Sikora, dzięki kompleksowej przebudowie, powstały dwa korty tenisowe, a na boisku treningowym wybudowane zostały trybuny oraz oświetlenie. Ponadto przebudowano cztery mniejsze boiska do gry m.in. w koszykówkę i siatkówkę, plac do jazdy na rolkach oraz kort do squasha. Zamontowano także oświetlenie głównej płyty stadionu.

"Wybudowaliśmy także nowe zaplecze sportowe - dwupoziomowy budynek z szatniami, salami odnowy biologicznej oraz pomieszczenia administracyjnymi, salą konferencyjną oraz pomieszczenia dla spikerów, komentatorów. Ponadto powstały toalety wewnętrzne i zewnętrzne dla kibiców" - zaznaczył burmistrz.

Modernizacja kompleksu sportowego kosztowała ponad 18 mln zł, z czego 4,5 mln zł stanowiło dofinansowanie z ministerstwa sportu i turystyki

Poseł Michał Cieślak zwracał uwagę, w trakcie obecnej kadencji parlamentarnej do samorządów z Ponidzia trafiło ponad 600 mln zł z programów rządowych. Natomiast do samego Buska, ponad 64 mln zł.

W związku z otwarciem nowego stadionu zorganizowano charytatywny mecz na rzecz Hospicjum im. św. Brata Alberta w Busku-Zdroju. Zmierzyli się w nim świętokrzyscy samorządowcy z parlamentarzystami.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl