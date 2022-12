Brak chętnych na mieszkania nie skłania deweloperów do obniżek

Kupujący mieszkania w Trójmieście mogą liczyć na dwucyfrowe obniżki. W Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu może to być kilka procent, a w Łodzi i Krakowie nie ma upustów - wynika z raportu CBRE. W III kw. br. promocje cenowe dotyczyły co czwartej inwestycji - wskazano.

Eksperci firmy CBRE w swojej analizie zestawili ze sobą dane dotyczące sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Ceny ofertowe mieszkań sprzedanych analizowane przez Rednet Consulting porównano z cenami transakcyjnymi podawanymi co kwartał przez NBP.

"Okazuje się, że upusty co prawda są, ale zaledwie kilkuprocentowe. Deweloperzy, mimo że nie ma kolejki chętnych do zakupu mieszkań, nie są skorzy do obniżek. Tak wynika z analiz CBRE, gdzie porównano ceny ofertowe mieszkań sprzedanych i ceny transakcyjne" - poinformowało w czwartkowej informacji prasowej CBRE.

Zdaniem CBRE, widać różnice w poszczególnych regionach. "Łódź i Kraków to miasta, w których nie ma żadnych obniżek, w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu można liczyć na kilka procent. Jedynie Trójmiasto oferuje dwucyfrowe obniżki" - wskazano.

Z analizy CBRE wynika, że w Warszawie w trzecim kwartale 2022 r. cena ofertowa mieszkań sprzedanych według Rednet Consulting to 13 286 zł za mkw., a ceny transakcyjne NBP są na poziomie 12 742 zł za mkw.

W stolicy upusty kształtują się przeciętnie na poziomie 4,1 proc.

"To oznacza, że aktualnie upusty kształtują się przeciętnie na poziomie 4,1 proc. Warto jednak odnotować, że w stolicy deweloperzy już od połowy 2018 roku byli skłonni udzielać nabywcom niewielkich upustów i obecnie nie widać istotnego ich wzrostu. W tym mieście największe promocje można było uzyskać podpisując umowę podczas pierwszego lockdownu (drugi kwartał 2020 r.), bo wtedy upusty cenowe sięgały przeciętnie nawet 9 proc." - wyjaśniono.

Na podobny poziom obniżek, jak w Warszawie, mogą liczyć szukający mieszkań w Poznaniu. Tutaj cena ofertowa mieszkań sprzedanych w trzecim kwartale br. wyniosła 10 213 zł za mkw., a ceny transakcyjne NBP są na poziomie 9 804 zł za mkw. To daje upust na poziomie 4 proc.

We Wrocławiu cena ofertowa mieszkań sprzedanych w trzecim kwartale 2022 r. to 11 250 zł za mkw., a ceny transakcyjne NBP są na poziomie 10 520 zł za mkw. To daje upust o wartości 6,5 proc.

Jeśli chodzi o Trójmiasto, tutaj nabywcami w trzecim kwartale br. były osoby zamożne, kupujące mieszkania w celach inwestycyjnych lub jako domy wakacyjne.

W Trójmieście skala upustów mogła przekraczać nawet 11 proc.

"O ile jednak nabywcy w Trójmieście kupili w trzecim kwartale br. mieszkania wyjściowo droższe nawet niż nabywcy w Warszawie, to zestawienie danych Rednet Consulting i NBP pokazuje, że w Trójmieście skala upustów była znacznie wyższa niż w stolicy i mogła przekraczać nawet 11 proc." - wskazało CBRE. Jak dodano, chociaż cena ofertowa mieszkań sprzedanych wyniosła w Trójmieście 13 485 zł za mkw. to już ceny transakcyjne NBP dla Gdańska wynoszą 11 599 zł za mkw., a dla Gdyni 11 908 zł za mkw. To oznacza upusty rzędu 12-14 proc.

W przypadku Krakowa i Łodzi nabywcy niemal nie mogli liczyć na obniżki, co oznacza, że klientom najpewniej oferowano inne, niefinansowe zachęty. Jeżeli chodzi o stolicę Małopolski cena ofertowa mieszkań sprzedanych w trzecim kwartale 2022 r. wyniosła 11 776 zł za mkw., a ceny transakcyjne NBP są na poziomie 11 669 zł za mkw. To daje upust o zaledwie 0,9 proc. W Łodzi cena ofertowa mieszkań sprzedanych w trzecim kwartale 2022 r. i cena transakcyjna NBP były na tym samym poziomie - 8 475 zł za mkw.

"Badanie rynku deweloperskiego przeprowadzone przez Rednet Consulting wykazało, że promocje cenowe w trzecim kwartale 2022 r. dotyczyły co czwartej inwestycji. To oznacza, że nadal w przypadku zdecydowanej większości sprzedawanych mieszkań takich promocji nie było" - przekazała cytowana w informacji prasowej ekspert rynku mieszkaniowego CBRE Agnieszka Mikulska. Jak dodała, dla klienta kluczowe znaczenie ma cena za metr kwadratowy, "a ta uporczywie nie chce spadać i nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości miało się to istotnie zmienić".

CBRE Group, Inc. świadczy usługi m.in. w zakresie nieruchomości komercyjnych. Firma zatrudnia ponad 100 tys. pracowników (nie wliczając podmiotów stowarzyszonych i partnerskich) i obsługuje inwestorów i najemców nieruchomości za pośrednictwem ponad 530 biur na całym świecie.

