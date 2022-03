Branża budowlana domaga się specustawy, bo zakakują ją koszty

W minionym roku całą branżę budowlaną dotknął znaczący wzrost cen materiałów, którego skalę trudno było przewidzieć. Przełożyło się to na spadek marż w budownictwie, choć w przypadku Unibepu, który w 2021 roku osiągnął dobre wyniki zysku, nie można takiego wniosku wysnuć.

h - powiedział WNP.PL Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA.

Czas na kroczącą waloryzację

Wygaszanie i nowe wyzwania

Prezes Unibepu zwraca także uwagę, że obecnie głównym problemem jest waloryzacja zawartych kontraktów. O ile inwestorzy prywatni rozumieją sytuację związaną z rosnącymi cenami materiałów i paliw, pozytywnie odnoszą się do propozycji zmian stawek na wykonywanie inwestycji, o tyle przy obecnym stanie prawnym trudno o efektywną waloryzację przy zamówieniach publicznych. Dotyczy to głównie realizowanych obiektów infrastrukturalnych.- Moim zdaniem konieczne jest między innymi zniesienie limitu waloryzacyjnego, który dziś obowiązuje, bo inaczej firmy zamiast zarabiać, będą generować straty, a to jest niekorzystne dla gospodarki i społeczeństwa. Dlatego branżowe organizacje, do których należy Unibep, proponują ustalenie kwotowego limitu waloryzacji albo tak zwanego limitu kroczącego na przykład dwukrotnie większego, niż wynikałoby z wartości koszyka materiałów objętych indeksacją. Myślę, że pomysł jest wart rozważenia. W przypadku nowych zamówień branża budowlana proponuje ustalenie z zamawiającymi sztywnej stawki na kluczowe materiały, np. na stal, asfalt i paliwo, wyższej niż obecnie obowiązujące na rynku. Jeśli realna cena w trakcie realizacji będzie wyższa, różnicę w waloryzacji pokryje strona publiczna, jeśli niższa, różnicę zwróci wykonawca. Dziś nikt rozsądny nie chce podejmować tak wielkiego ryzyka i podpisywać umów na realizację wieloletnich inwestycji, gdyż nikt nie jest w stanie oszacować, nawet w przybliżeniu, jak będą się zmieniać ceny materiałów choćby w najbliższych miesiącach. Powinna zatem powstać specustawa, która w jakiś sposób chroniłaby branżę budowlaną i ludzi w niej zatrudnionych w tej wyjątkowo niestabilnej sytuacji - komentuje Leszek Gołębiecki.Czytaj także: Unibep nadal chce być obecny na rynku ukraińskim Unibep przekazał kilka tygodni wcześniej, że jego aktywność na rynkach wschodnich została praktycznie wygaszona. Spółka miała zawarte 3 umowy dotyczące rynku ukraińskiego, z czego dwie umowy warunkowe, które pozostały na etapie uzgodnień proceduralnych. Trzeci projekt dotyczył realizacji przejścia granicznego na granicy ukraińsko-polskiej i był on w fazie projektowej. Z oczywistych względów te przedsięwzięcia zostały zatrzymane, ale nie powinno to rodzić bezpośredniego ryzyka, które mogłoby wpłynąć na zasoby Grupy Unibep. Trudno je będzie w przyszłości zrealizować.Spółka potwierdza, że chce pracować i realizować kontrakty na Ukrainie, ale wiele będzie zależało od rozwoju sytuacji militarnej i politycznej.Dla Unibepu w 2022 roku najważniejszymi działami będzie budownictwo kubaturowe oraz część deweloperska. W przygotowaniu jest prawie 6 tysięcy mieszkań, a obszar działania poszerzono o Trójmiasto i Częstochowę.Nowymi wyzwaniami są kontrakty dla segmentu energetyczno-przemysłowego. W połowie grudnia ubiegłego roku spółka informowała o zawarciu umowy z Energetyką Cieszyńską. Realizowane są także podpisane wcześniej umowy dla Grupy Azoty w ramach inwestycji w Polimery w Policach oraz dla PKN Orlen przy projekcie Olefiny III w Płocku.