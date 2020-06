Branża budowlana odporna na koronawirusa

Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19 najprawdopodobniej będzie miał umiarkowanie negatywny wpływ na krajową branżę budowlaną. Wyraźne oznaki spowolnienia w sektorze budownictwa mogą̨ być́ widoczne dopiero w 2021 roku – wynika z raportu "Sektor budownictwa w obliczu COVID-19" opracowanego przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Obecnie – jak podkreślają autorzy raportu – sytuacja finansowa branży jest stabilna. Wiele dużych firm budowlanych dysponuje wystarczającymi rezerwami gotówkowymi, które umożliwiają im niezakłócone działanie w trudnych warunkach epidemicznych.Niepokojące dla branży jest natomiast dalsze zaostrzenie polityki kredytowej i gwarancyjnej ze strony instytucji finansowych. – Wyjątkowo ostrożne podejście podmiotów finansujących w stosunku do firm budowlanych wpływa na spadek liczby przedsiębiorstw występujących w przetargach, wzrost cen ofertowych i hamuje rozwój krajowego sektora budownictwa – czytamy w raporcie.Budowlańcy spoglądają w przyszłość z umiarkowanym optymizmem. - Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19 będzie miał na krajową branżę budowlaną wpływ umiarkowanie negatywny. Relatywnie dobry obraz budownictwa na tle innych sektorów gospodarki powinien utrzymać się w kolejnych miesiącach, ale nie oznacza to, że sektor wyjdzie z kryzysu zupełnie bez szwanku – czytamy w raporcie. - Wyraźne oznaki spowolnienia mogą być widoczne dopiero w 2021 roku, ponieważ w najbliższych miesiącach firmy mają zapełnione portfele zleceń i kontynuują realizację zakontraktowanych inwestycji – dodają jego autorzy.- Firmy powinny przygotować się na spadek nowych inwestycji w segmencie prywatnym i samorządowym przy jednoczesnym utrzymaniu nakładów na inwestycje publiczne na poziomie centralnym – komentuje Damian Kaźmierczak, główny ekonomista PZPB.Jego zdaniem nieuniknionym następstwem tych zmian będzie zaostrzenie rywalizacji między firmami budowlanymi, która z jednej strony może doprowadzić do pogorszenia rentowności firm z sektora MŚP, a z drugiej strony do spadku przychodów większych podmiotów, który jednak nie musi negatywnie odbić się na ich wynikach finansowych z powodu dobrej rentowności kontraktów.- Za szczególnie groźne uważam nasilenie konkurencji cenowej między wykonawcami na rynku drogowym, na którym w latach 2021-2023 możemy spodziewać się kolejnej kumulacji prac - podkreśla.