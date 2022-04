Branża budowlana sobie poradzi, ale...

Organizacyjnie sobie poradzimy; nie wiem, czy poradzimy sobie kosztowo – mówi Cezary Łysenko, dyrektor budownictwa infrastrukturalnego w Budimeksie.

Jak wskazuje Cezary Łysenko, kłopoty, z którymi spotyka się branża budowlana, to głównie logistyka. - Transport jest problemem, ponieważ większość kierowców ciężarówek to byli Ukraińcy. Łańcuchy nie zostały całkiem zerwane, ale organizacyjnie musimy to ułożyć – mówi Cezary Łysenko.

Dyrektor budownictwa infrastrukturalnego w Budimeksie zwraca uwagę, że ze wzrostem cen borykaliśmy się już w ubiegłym roku. - Jako wykonawcy budowaliśmy bazę materiałową, portfelową. Wybuch wojny to był cios. Cały czas trwają rozmowy z zamawiającymi na temat renegocjacji kontraktów – dodaje Łysenko i zaznacza, że część materiałów nie jest dostępna na rynku – na przykład stal z Ukrainy.

- Branża budowlana bardzo dobrze poradziła sobie z pandemią, bo ma duże zapasy i rezerwy. Organizacyjnie z obecną sytuacją sobie poradzimy, nie wiem, czy poradzimy sobie kosztowo – podkreśla Cezary Łysenko.

Artykuł powstał na podstawie panelu „Inwestycje i wyzwania” w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

