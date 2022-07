Branża cementowa domaga się rekompensat. Bez tego inwestycje mogą być zagrożone

Cena prądu jest jednym z głównych czynników, które wpływają na konkurencyjność branży cementowej. Dlatego posłowie zrzeszeni w Parlamentarnym Zespole ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce przychylają się do apelu o wpisanie tego sektora - podobnie jak stalowego, nawozowego czy chemicznego - na listę przedsiębiorstw energochłonnych, które w związku z sytuacją rynkową mogą ubiegać się o rekompensaty kosztów pośrednich, w tym także energii elektrycznej.

Cement to podstawowy i niezastąpiony surowiec dla budownictwa, które w Polsce odpowiada m.in. za wytworzenie 8 proc. PKB oraz ponad 2 mln miejsc pracy.

Obecnie energia elektryczna stanowi aż 35 proc. kosztów produkcji cementu w Polsce, z tendencją wzrostową nawet do poziomu 50 proc.

Przemysł cementowy od dawna apeluje o wpisanie tej branży na listę sektorów energochłonnych, które mogą ubiegać się o rekompensatę kosztów pośrednich.

Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce odwiedzili w poniedziałek (18 lipca) Cementownię Ożarów, gdzie pracuje największy piec obrotowy w Europie. Mieli tam okazję zapoznać się ze szczegółami energochłonnego procesu produkcyjnego.

Zakład odwiedzili posłowie Andrzej Szejna, Przemysław Koperski, Paweł Bejda, Paweł Zalewski i Bogusław Sonik.

Cementownie ważnym elementem gospodarki

– Zespół parlamentarny jest po to, aby mówić, jakie są zagrożenia dla branży cementowej. Jest ona kluczowa dla gospodarki i chcemy ją wspierać – wypowiadał się poseł Paweł Bejda.

Wskazał, iż cementownie doskonale wpisują się w gospodarkę odpadami i należy ułatwić im tę działalność.

– Łączy nas idea, jaką jest rozwój gospodarki i rozwój branży cementowej – mówił Andrzej Szejna, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, podczas konferencji w Cementowni Ożarów.

💬Łączy nas idea, jaką jest rozwój gospodarki i rozwój branży cementowej - mówił poseł @AndrzejSzejna, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, podczas konferencji w #CementowniaOżarów. #PolskiCement pic.twitter.com/ws6hNWVICZ — Polski Cement (@PolskiCement) July 18, 2022

Dramatyczna sytuacja z cenami energii

Zaznaczył, że mamy do czynienia ze wzrostem cen energii o kilkaset procent, a te koszty powinny być subsydiowane.

– Sytuacja na rynku energii jest coraz bardziej dramatyczna. Ceny energii proponowane odbiorcom w kontraktach na 2023 rok są kilkukrotnie wyższe od dotychczasowych i sięgają 1,3 tys. zł za MWh. Dla porównania, średnia cena sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym w 2021 roku w wynosiła poniżej 300 zł, a w pierwszym kwartale 2022 roku poniżej 500 zł za MWh – podkreślił Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Czytaj: Rekordowe ceny energii i uprawnień do emisji CO2 zagrażają przemysłowi cementowemu

Na ogromny skok technologiczny, jaki branża wykonała na przestrzeni lat, zwrócił uwagę poseł Paweł Zalewski, który po raz pierwszy miał okazję odwiedzić cementownię pod koniec lat 90.

– Przemysł cementowy realizuje program ochrony środowiska, który ma na celu zmniejszenie emisji CO2. To niezwykle ważne, aby łączyć biznes z ochroną środowiska – komentował.

Jak podkreślano podczas poniedziałkowej konferencji, cement to podstawowy i niezastąpiony surowiec dla budownictwa, które w Polsce odpowiada m.in. za wytworzenie 8 proc. PKB oraz ponad 2 mln miejsc pracy.

- Zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa dostaw cementu oraz betonu jest ważne dla realizacji inwestycji publicznych oraz prywatnych, w tym wchodzących w skład Krajowego Planu Odbudowy.

– Z polskiego cementu powstają drogi wytrzymujące 30-40 lat, co jest kluczowe również dla samorządów – stwierdził poseł Przemysław Koperski.

Fit for 55

Przemysł cementowy należy do sektorów energochłonnych, podatnych na zmianę sytuacji na rynku energii. Jej stabilność, która została zaburzona jeszcze na długo przed wojną w Ukrainie, wiąże się również regulacjami w ramach pakietu „Fit for 55”, w tym dotyczącymi Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) oraz tzw. cła węglowego, czyli Mechanizmu Ochrony Granic (CBAM).

Obecnie energia elektryczna stanowi aż 35 proc. kosztów produkcji cementu w Polsce, z tendencją wzrostową nawet do poziomu 50 proc. Równocześnie w ostatnich latach koszt energii elektrycznej wzrósł o ponad 100 proc., co rzutuje na konkurencyjność przemysłu cementowego. Dalsza dekarbonizacja tego sektora - w tym wdrażanie technologii CCS/CCU, służących zagospodarowaniu CO2 - oznacza wzrost zużycia energii nawet o 150 proc.

OZE i inwestycje

– Branża cementowa stawia na zrównoważony rozwój i inwestuje w OZE, dywersyfikując źródła energii. Wymaga to jednak czasu i stabilnych warunków rynkowych. Dlatego apelujemy o wpisanie produkcji cementu na listę sektorów uprawnionych do rekompensat, jak miało to miejsce w przypadku wielu innych branż energochłonnych – podkreślił Janusz Miłuch, członek zarządu SPC i prezes Cementu Ożarów.

Przemysł cementowy od dawna apeluje o podjęcie działań, które pozwolą na zachowanie jego konkurencyjności. Rozwiązaniem jest wpisanie tej branży - podobnie jak stalowej, nawozowej czy chemicznej - na listę sektorów energochłonnych, które w związku z sytuacją rynkową mogą ubiegać się o rekompensatę kosztów pośrednich, w tym także energii elektrycznej. Pozwoli to na utrzymanie produkcji cementu w Polsce oraz zaspokojenie zapotrzebowania na ten materiał wynoszącego 20 mln ton rocznie – argumentują przedstawiciele branży.

