Branża cementowa i budowlana apelują do rządu o wsparcie

Obecnie kluczowe jest zachowanie miejsc pracy oraz ciągłości produkcji w branży budowlanej i sektorze cementowym, których załamanie będzie bezpośrednio oddziaływać także na wiele innych sektorów. Bankrutujący wykonawcy przyczynialiby się do bankructw wielu ich podwykonawców, dostawców surowców, dostawców materiałów budowlanych oraz dostawców usług dla budownictwa - piszą w liście do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu oraz Jan Deja, dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu.

1,5 mld zł podatków

Ważna rola w gospodarce odpadami

Niezbędna ciągłość funkcjonowania

Skutkiem tego byłaby zaś duża skala upadłości i zwolnień pracowników. Bankrutujący wykonawcy przyczynialiby się do bankructw wielu ich podwykonawców, dostawców surowców, dostawców materiałów budowlanych oraz dostawców usług dla budownictwa.- Większość z nich to małe i średnie firmy. Odrodzenie branży budowlanej po fali takich upadłości byłoby zapewne długotrwałe, co opóźniałby możliwość ponownego rozpędzenia naszej gospodarki, w tym inwestycji, w przyszłych działaniach Rządu w celu wychodzenia ze skutków obecnego kryzysu - napisali Krzysztof Kieres oraz Jan Deja.Sygnatariusze listu podkreślają, że polski przemysł cementowy odgrywa bardzo istotną rolę w gospodarce – zarówno w ujęciu globalnym, jak i lokalnym. Cement i beton są podstawowymi materiałami budowlanymi, bez których nie można zaspokoić potrzeb mieszkaniowych polskiego społeczeństwa, a także zbudować tak bardzo potrzebnej infrastruktury drogowej czy kolejowej.Przemysł cementowy w Polsce to obecnie 13 nowoczesnych zakładów –rozlokowanych w niewielkich miejscowościach, większość z nich w relatywnie słabiej rozwiniętych gospodarczo obszarach Polski - które stanowią podstawowe i często jedyne miejsce pracy dla wielu rodzin z okolicznych miejscowości, gmin i powiatów.Krajowy przemysł cementowy zatrudnia bezpośrednio ponad 4 tys. pracowników,a uwzględniając podwykonawców w całym łańcuchu dostaw, tworzy pośrednio ponad 25 tys. miejsc pracy. Sektor cementowy w Polsce odprowadza rocznie ok. 1,5 mld złotych w formie podatków i danin do budżetu centralnego, jak i budżetów samorządowych.- To niejednokrotnie wpływy z podatków od przedsiębiorstw cementowych są podstawą działalności administracji samorządowej - tak niezwykle potrzebnej w obecnej sytuacji walki z pandemią koronawirusa Covid-19. Sektor cementowy jest również odpowiedzialny społecznie, wspierając rozwój regionów oraz sukcesywnie prowadząc działania z obszaru ochrony środowiska - piszą Krzysztof Kieres oraz Jan Deja.Jest jeszcze inny ważny element. Zakłady cementowe są bardzo istotnym elementem krajowego systemu gospodarki odpadami. Cementownie zużywają około 1,6 miliona ton przetworzonych odpadów komunalnych rocznie. Stanowi to ponad 10 procent wszystkich wytwarzanych w kraju odpadów komunalnych.- Konieczne jest zachowanie tego ogniwa w łańcuchu gospodarki odpadami oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, aby uniknąć niekontrolowanego przemieszczania i składowania odpadów - w tym niektórych odpadów niezwykle trudnych do zagospodarowania w inny sposób. W wielu regionach, gdzie udział cementowni w zużyciu odpadów jest lokalnie znacznie większy niż 10 proc. wstrzymanie pracy pieców klinkierowych w cementowniach oznaczałoby faktycznie w krótkim czasie ogromne problemy z odbiorem odpadów z gospodarstw domowych, gdyż firmy odbierające odpady natychmiast zapełniłby swoje lokalne składowiska - czytamy w liście.Polski przemysł cementowy jest również jednym z europejskich liderów w wykorzystaniu do produkcji cementu odpadów mineralnych z innych gałęzi przemysłu. Według analiz Stowarzyszenia Producentów Cementu, rocznie jest to prawie 5 mln ton. W tym znajdują się popioły lotne i żużle z elektrowni i elektrociepłowni, które od lat wykorzystywane są w polskim przemyśle cementowym. W przypadku zatrzymania produkcji cementu, te odpady będą zalegały na składowiskach.- Mając na uwadze aktualną sytuację w branży budowlanej i ściśle powiązanym z nią sektorze cementowym, apelujemy o podjęcie działań mających na celu utrzymanie ciągłości ich funkcjonowania oraz zatrudnienia pracowników - apelują Krzysztof Kieres oraz Jan Deja.W ich ocenie niezbędne jest zapewnienie kontynuacji rozpoczętych inwestycji publicznych, realne programy wsparcia dla budownictwa mieszkaniowego, ogłaszanie nowych projektów inwestycyjnych, zwiększenie funduszy pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw czy utrzymanie ciągłości w wystawianiu decyzji administracyjnych.- Są to te mechanizmy, które pozwolą przetrwać budownictwu w tym bardzo trudnym okresie. Utrzymanie teraz w okresie walki z epidemią sektora budowlanego i zakładów cementowych, to niezbędne działanie w celu zminimalizowania wpływu epidemii na kondycję gospodarczą kraju teraz i w okresie powrotu do normalności życia zarówno społecznego jak i gospodarczego - podsumowują Krzysztof Kieres oraz Jan Deja.List trafił do minister Jadwigi Emilewicz oraz do Jacaka Sasina, wicepremiera i ministra aktywów państwowych; Tadeusza Kościńskiego, ministra finansów; Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury; Marleny Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej; Michała Kurtyki, ministra klimatu; Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia; Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.