Branża cementowa ma własny pomysł na emisje

- Poziom emisyjności polskich i europejskich cementowni jest porównywalny w przypadku emisji procesowej, ponieważ wszędzie zachodzi ten sam proces chemiczny. Polskie cementownie mają natomiast znaczną przewagę, jeżeli chodzi o zastosowanie paliw alternatywnych, co obniża ich emisyjność - mówi WNP.PL Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i dyrektor generalny Dyckerhoff Polska.

Czy nie zabraknie paliwa i wypełniaczy?

Jak informuje, niepokój branży cementowej budzą propozycje rządowe dotyczące budowy systemu spalarni odpadów. Przygotowując bilans masy towarowej odpadów, które mogłyby być przetwarzane w spalarniach, pominięto już istniejące moce odzyskiwania ciepła w sektorze cementowym.- Jeżeli zapadłyby w przyszłości decyzje administracyjne co do skierowania RDF-ów do spalarni, to cementownie mogłyby zostać pozbawione paliwa w postaci odpadów. A wtedy nastąpiłby powrót do węgla? To byłoby absurdalne - dodaje Krzysztof Kieres.Jak wyjaśnia, nie chodzi tu o obawę przed konkurencją pomiędzy branżą cementową a spalarniami.- Konkurencji się nie boimy, konkurencja jest zdrowa, chętnie zapłacimy za odpady nadające się do procesu produkcji cementu, ale obawiamy się decyzji administracyjnych, dzięki którym masa towarowa zostanie skierowana do państwowych spalarni odpadów. To byłoby zakłócenie gospodarki rynkowej - ocenia Krzysztof Kieres.W nieodległej perspektywie pojawi się inne, całkowicie nowe wyzwanie. Obecnie cementownie są dużym odbiorcą popiołów z elektrowni węglowych oraz żużla z firm hutniczych, które są wykorzystywane jako tzw. wypełniacze do produkcji cementu.- Istnieje obawa, że gdyby zabrakło tych komponentów, to przemysł cementowy będzie musiał szukać innych rozwiązań. Trwają badania i próby nad nowymi rodzajami cementu, ale nie zawsze uzyskiwane parametry użytkowe są takie, jak byśmy sobie życzyli. To m.in. cementy pucolanowe czy krzemionkowe - wskazuje Krzysztof Kieres.