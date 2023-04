Branża cementowa przeżywa chude lata. Cała nadzieja w nowej technologii

W Polsce w 2022 r. wyprodukowano 18,8 mln ton cementu, czyli o 2,4 proc. mniej niż w rok wcześniej. W pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. wyprodukowano 13 proc. mniej cementu niż w tym okresie 2022 r. W całym 2023 r. produkcja cementu ma spaść o ok. 4 proc. w skali roku.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Główny Urząd Statystyczny podaje, że w pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. produkcja cementu zanotowała spadek o ok. 13 proc. - 1692 tys. ton wobec 1947 tys. ton w tym samym czasie w 2022 r.

Prognozy Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPiAG) na 2023 r. przewidują spadek produkcji cementu do poziomu 18 mln ton, czyli ok. 4 proc. w skali roku.

Przemysł cementowy w UE boryka się z rosnącym importem z krajów spoza UE, który w 2022 r. wyniósł ponad 9 mln ton. Producenci z krajów spoza UE nie ponoszą kosztów emisji CO2.

Przedstawiciele sektora podkreślają, że dla 9 cementowni w Polsce nie ma innej drogi rozwoju niż wprowadzanie technologii CCS/U.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2022 r. wyprodukowano w Polsce 18,8 mln ton cementu, co oznacza spadek o 2,4 proc. w porównaniu z rokiem 2021. Pierwszy kwartał 2022 r. był bardzo dobry, ale druga połowa roku to już wyhamowanie produkcji cementu.

Przedstawiciele sektora przekonują, że 2022 r. był bezprecedensowy, jeżeli chodzi o wzrost kosztów produkcji w branży cementowej.

Wysokie ceny energii elektrycznej, CO2, papieru i węgla

- Branża cementowa w 2022 r. odczuła mocne wzrosty cen energii elektrycznej - średnia cena wg TGE (Towarowej Giełdy Energii) w 2021 r. wyniosła 278 zł za MWh, a w 2022 r. było to 523 zł za MWh. Jednocześnie nastąpił wzrost cen uprawnień do emisji CO2 - średnia dla 2022 r. to ponad 80 euro za tonę, a w 2023 r. ceny przekroczyły już 100 euro za tonę. Do tego doszedł wzrost cen węgla, branża cementowa w Polsce zużywa ok. 580 tys. ton węgla, oraz problemy z jego zakupem - wylicza Dariusz Gawlak, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC).

Jak dodaje, do tego doszedł także wzrost cen papieru niezbędnego do produkcji opakowań workowych (branża produkuje ok. 2,5 mln ton cementu w opakowaniach workowych).

Oprócz tego na sektor wpłynęły wzrost inflacji (14,7 proc. za 2022 r. wg GUS-u), wzrost cen paliw, głównie oleju napędowego (logistyka i transport odgrywają kluczową rolę w przemyśle) oraz wzrost kosztów pracowniczych.

Początek roku 2023 również nie jest najbardziej udany dla sektora cementowego. Po dwóch miesiącach 2023 r. GUS podaje spadek produkcji cementu o ok. 13 proc. - 1692 tys. ton w 2023 r. wobec 1947 tys. ton w 2022 r.

Prognozy Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPiAG) na 2023 r. przewidują spadek produkcji cementu do poziomu 18 mln ton, czyli ok. 4 proc. w skali roku.

Szereg znaków zapytania dotyczących cen, inflacji i sektora bankowego

- Branża cementowa jest przygotowana do rozpoczynającego się sezonu budowlanego, choć przed budownictwem w Polsce jest szereg znaków zapytania dotyczących m.in. realizacji Krajowego Planu Odbudowy, rozwoju inflacji, wysokich stóp procentowych, wojny w Ukrainie, wzrostu cen i dostępności surowców, kształtowania się cen nośników energii czy braku pracowników. Kondycja sektora bankowego w Polsce może być czynnikiem tłumiącym inwestycje w budownictwie. Jednak z uwagi na ogromne potrzeby rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej, potrzebę transformacji energetycznej, budowę instalacji OZE, plany budowy mieszkań czy rozwój sektora magazynowego, mimo pewnych spadków budownictwo w kolejnych latach powinno rosnąć - mówi Krzysztof Kieres, przewodniczący SPC.

Przedstawiciele branży przekonują, że inflacja jest jednym z czynników wpływających na wzrost kosztów produkcji cementu, z którego powstaje beton. Pociąga za sobą konieczność waloryzacji kontraktów, zwłaszcza tych przewidujących długoterminowe dostawy cementu i betonu.

Branża cementowa popiera stanowisko wykonawców dotyczące konieczności waloryzacji umów kontraktowych w budownictwie infrastrukturalnym, ogólnym czy mieszkaniowym.

- Zapewnienie obiektywnych mechanizmów rekompensujących wykonawcom wzrosty cen towarów i usług leży w interesie zamawiającego, jak i całej gospodarki. Pozostawienie 10 proc. waloryzacji w GDDKiA w obliczu szalejącej inflacji jest niewystarczające do zapewnienia realizacji inwestycji - mówił Włodzimierz Chołuj, członek zarządu SPC.

Branża cementowa popiera apele organizacji i środowisk budowlanych o ratowanie budownictwa mieszkaniowego.

Kłopotliwy import cementu z krajów, gdzie nie ma kosztów CO2

Przemysł cementowy w Unii Europejskiej boryka się z szybko rosnącym importem z krajów spoza UE, który w 2022 r. wyniósł ponad 9 mln ton, a koszty CO2 stanowią znaczną część ogólnych kosztów ponoszonych przez przemysł.

Zdaniem branży, ucieczka emisji w przemyśle cementowym wzrośnie, o ile nie zostaną wprowadzone skuteczniejsze instrumenty służące jej zapobieganiu. Z uwagi na bolesne doświadczenia z eksportem cementu z Białorusi do Polski branża cementowa z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie Mechanizmu Ochrony Granic (CBAM), które ma nastąpić 1 stycznia 2026 r.

- Od lipca 2023 r. rozpocznie się testowanie CBAM. Jego wprowadzenie ma sens tylko wówczas, gdy ten mechanizm ochronny będzie szczelny i zapewni równowagę pomiędzy producentami z UE, którzy ponoszą koszty polityki klimatycznej, a producentami spoza UE. Dla Polski, która jest krajem granicznym UE, dobre funkcjonowanie CBAM jest szczególnie ważne - tłumaczy Krzysztof Kieres.

Wraz z wprowadzeniem CBAM od 2026 r. rozpocznie się systematyczna redukcja bezpłatnych pozwoleń na emisję CO2 dla branży cementowej: od redukcji o 2,5 proc. w 2026 r. do całkowitego wygaszenia darmowych pozwoleń w 2034 r.

Zakończenie okresu obowiązywania darmowych uprawnień do emisji CO2 dla sektora cementowego w 2034 r. wiąże się z koniecznością uruchomienia instalacji CCS/U (wychwytywania, transportowania i magazynowania lub wykorzystania CO2).

Technologia wychwytywania i składowania CO2 jedynym rozwiązaniem

Przedstawiciele sektora podkreślają, że dla 9 cementowni w Polsce nie ma innej drogi rozwoju niż wprowadzanie technologii CCS/U.

- Tylko wprowadzenie technologii CCS/U, czyli wychwytywania, transportowania i magazynowania lub wykorzystania CO2 pozwoli na funkcjonowanie branży po 2034 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. - przekonuje Xavier Guesnu, członek zarządu SPC.

Raport dotyczący możliwości wprowadzania technologii CCS w branży cementowej w Polsce przygotowało Centrum Energetyki AGH w Krakowie. Według jego autorów koszty, które musi ponieść średniej wielkości cementownia w związku z zakupem i montażem technologii CCS (liczone dla linii produkującej 5 tys. ton klinkieru na dobę i emitującej rocznie 1,5 mln ton CO2), wynoszą od 0,5 mld zł do 1,5 mld zł - w zależności od wybranej technologii.

- Przemysł cementowy jest pierwszą branżą w Polsce, która tak kompleksowo przygotowuje się do wdrożenia technologii CCS/U - wyjaśniał Xavier Guesnu.

Technologie CCS/U wdrażane są już w dwóch zakładach: w Cementowni Górażdże i Cementowni Kujawy.

Branża cementowa dostrzega także bariery w rozwoju i wdrażaniu technologii CCS/U w Polsce. To brak Krajowej Strategii CCS, która powinna obejmować różne branże przemysłowe emitujące CO2, w tym przemysł cementowy oraz brak regulacji prawnych dotyczących transportu i magazynowania CO2 na lądzie - w tym pilna potrzeba nowelizacji Prawa Górniczego i Geologicznego, Prawa Energetycznego. Do tego dochodzi konieczność wyznaczenia krajowego operatora systemu transportu i magazynowania CO2.

Minister obiecuje nową jakość na polskim wybrzeżu. O co chodzi? Zobaczcie

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl