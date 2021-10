Branża cementowa sama zabiera się za zieloną transformację

Prace badawcze w ramach Carbon Capture and Storage, produkcja cementów niskoklinkierowych, zielony cement, działania mające zmniejszać dostawy energii z zewnątrz. To powoduje, że ta gałąź przemysłu nie tylko realizuje założenia zielonej transformacji, ale stopniowo ją wyprzedza.

Zielony cement, beton ECOPact

– W odpowiedzi na działania Komisji Europejskiej przedstawiliśmy własną Mapę Drogową, przygotowaną przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Cementowego CEMBUREAU i przyjętą przez wszystkie kraje członkowskie. Dokument zakłada ograniczenie emisji CO2 o około 40 proc. w 2030 r. dla producentów cementu i betonu – wyjaśnia Zbigniew Pilch, szef marketingu ze Stowarzyszenia Producentów Cementu.I dodaje, ze dochodzenie do tego celu wiedzie wieloma ścieżkami. Fundamentalne znaczenie ma wypełnianie przez przemysł cementowy idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.- Przemysł cementowy przyczynia się zarówno do oszczędności zasobów naturalnych, jak i do poprawy jakości środowiska, m.in. poprzez zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach – dopowiada Zbigniew Pilch.Jak zatem realizacja neutralności klimatycznej przebiega w cementowniach - w konkretach?– W 2030 roku 100 proc. energii konsumowanej przez zakładu Lafarge będzie pochodzić z energii odnawialnej i niskoemisyjnej, np. farm fotowoltaicznych, wiatrowych czy z odzysku ciepła. Przykładem inwestycji w OZE jest powstająca farma fotowoltaiczna o mocy 30MW na terenie byłej cementowni Lafarge w Wierzbicy. Instalacja wygeneruje energię o wielkości do 10 proc. zapotrzebowania energii firmy do produkcji cementu. Inwestujemy w dalszą modernizację naszych zakładów. Prowadzona obecnie modernizacja Cementowni Małogoszcz pozwoli na redukcję emisji spalin o 20 proc., zmniejszenia zużycia energii o 1/3 oraz umożliwi prowadzenie odzysku ciepła. Dzięki nowym technologiom produkowany będzie w niej najbardziej ekologiczny cement w Europie, tj. o najniższej emisyjności – wymienia przykłady Mateusz Piotrowski z Lafarge w Polsce.Czytaj także: Powstał nowy rodzaj cementu O ambitnych założeniach mówi również firma CEMEX.– Ponieważ w Europie zredukowaliśmy emisję dwutlenku węgla o 35 proc. już w roku 2020 (względem 1990 roku), postawiliśmy tu sobie bardziej ambitne założenia. Nasze europejskie zakłady przyjęły cel redukcji emisji CO2 o 55 proc. do roku 2030. W celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla, prowadzimy prace w wielu obszarach, między innymi poprzez poprawę naszej efektywności na etapie produkcji klinkieru, np. stosując paliwa alternatywne czy surowce zdekarbonizowane – mówi Rafał Gajewski, dyrektor Pionu Handlowego z CEMEX Polska.Jak mówi Zbigniew Pilch ze Stowarzyszenia Producentów Cementu w Polsce, cementownie w Polsce są w stanie zagospodarować rocznie nawet 2 mln ton paliw alternatywnych.– Obecnie z wykorzystania paliw alternatywnych pochodzi ponad 70 proc. energii niezbędnej do wypalania klinkieru, a przemysł cementowy, kierując się zasadami gospodarki w obiegu zamkniętym, planuje zwiększenie udziału paliw alternatywnych w bilansie energetycznym wypalania klinkieru do 90 proc. – mówi Zbigniew Pilch z SPC.Polskie firmy cementowe pracują nad technologiami mającymi zredukować emisję w tym sektorze.- Jako Lafarge rozwijamy ofertę zrównoważonych rozwiązań dla budownictwa. Posiadamy już beton ECOPact, cement produkowany przy użyciu materiałów z recyklingu czy w pełni recyklingowaną i lekką pianę izolacyjną Airium, które pozwala na szybszy i efektywniejszy proces budowy przy wykorzystaniu cyfrowych rozwiązań. Zmniejszamy ilość stali na budowach dzięki betonom z rozproszonych włókien stalowych zamiast prętów, co redukuje o 50 proc. ilość stali w płycie fundamentowej. Produkujemy także kruszywa z recyklingu - powstają z betonu z rozbiórek i są wykorzystywane np. pod budowę dróg – wylicza Mateusz Piotrowski z Lafarge w Polsce.Z kolei CEMEX przekazał w rozmowie z WNP.PL, że prowadzi prace badawcze nad technologiami Carbon Capture and Storage (CCS), ale to tylko początek listy...– Wprowadziliśmy do naszej oferty grupę cementów pod nazwą Vertua®, czyli zielonych produktów o niższym śladzie węglowym, bez negatywnego wpływu na ich parametry użytkowe. Mamy jasną strategię dalszego zmniejszania poziomu emisji CO2 w procesach produkcji cementu, ale również betonu, dla którego także opracowaliśmy grupę produktów o niskiej emisyjności Vertua®, a także rozpoczęliśmy prace w Europie nad wykorzystaniem kruszyw pochodzących z recyklingu - wyjaśnia Rafał Gajewski, Dyrektor Pionu Handlowego w CEMEX Polska.Farmy fotowoltaiczne to kolejna inwestycja w zakładach CEMEX w odnawialne źródła energii.- Pierwsza z planowanych realizacji doszła do skutku w wytwórni betonu CEMEX w Pruszkowie. Aktualnie znaczna część energii elektrycznej, która wykorzystywana jest w naszych kopalniach kruszyw, cementowniach i wielu wytwórniach betonu, pochodzi ze źródeł odnawialnych – precyzuje nasz rozmówca.