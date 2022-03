Branża drogowa chce antywojennej tarczy

Wojna w Ukrainie sprawiła, że ceny stali, asfaltu i paliw gwałtownie wzrosły. Za chwilę to samo może stać się z cenami cementu. Niektórych materiałów już zaczęło brakować. To w przypadku publicznych inwestycji drogowych grozi masowymi upadłościami wykonawców i zrywaniem przez nich kontraktów.

Petycja do premiera - konkretne postulaty

Bywa też tak, jak wskazuje OIGD, że w samorządowych inwestycjach trwających powyżej roku jest waloryzacja, ale pozorna. To znaczy warunki umożliwiające waloryzację są tak określone, że bardzo trudno je spełnić.Z drugiej strony jest wiele samorządów, które chciałyby w związku z gwałtownie drożejącymi cenami materiałów budowlanych podnieść wynagrodzenie wykonawcy. Jednak przy umowach, w których brakuje klauzul waloryzacyjnych, obecne przepisy na to nie pozwalają. W inwestycjach samorządowych nie są też zabezpieczeni w żaden sposób podwykonawcy (jeśli główny wykonawca przestaje im płacić, to samorząd nie może zrobić tego za niego).Organizacje zrzeszające firmy wykonawcze, w tym Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Polski Związek Pracodawców Budownictwa, szykują w związku z tym petycję do premiera. Mają mu ją złożyć w przyszłym tygodniu. Będą domagać się w niej wprowadzenia tarczy antywojennej, czyli specustawy dla publicznych inwestycji infrastrukturalnych. Zgłoszą w swej petycji szereg postulatów, których spełnienie ma rozwiązać te problemy.Po pierwsze chodzi o to, by proponowane przez drogowców zmiany przepisów objęły wszystkie publiczne inwestycje infrastrukturalne, te już realizowane i nowe, zarówno inwestycje GDDKiA, jak i samorządowe. Po drugie - objęcie tych inwestycji obowiązkową waloryzacją, co dotyczyłoby także kontraktów zawieranych na okres krótszy niż 12 miesięcy, a także kontraktów na utrzymanie dróg.Kolejny postulat to zniesienie limitu waloryzacji wynagrodzeń dla wykonawców, poprzez ustalenie limitu kwotowego, ale „z zapasem” lub wprowadzenie limitu „kroczącego”.Branża budowlana będzie też domagać się tego, by w specustawie jednoznacznie określono, jaka sytuacja podczas realizacji inwestycji jest tzw. siłą wyższą. I by można było, uwzględniając ją, waloryzować ceny ofertowe – w przypadku trwających już przetargów. Dla rozpoczętych i planowanych przetargów branża chciałaby też odroczenia terminu składania ofert o 4-6 tygodni – do wyklarowania się sytuacji na rynku.Środowisko budowlane proponuje także, w przypadku nowych kontraktów, wprowadzenie dla części materiałów – takich jak asfalt, stal czy cement – stałych cen, na poziomie sprzed wybuchu wojny na Ukrainie (różnicę pomiędzy nimi a obecnymi cenami miałoby pokrywać państwo).Budowlańcy będą postulować rezygnację z nakładania na wykonawców kar za opóźnienie realizacji inwestycji (rezygnację, a nie zawieszenie tych kar) i wprowadzenie możliwości zawieszenia budowy, jeśli będzie brakować potrzebnych materiałów.W petycji ma pojawić się także bardzo ważna dla samorządów propozycja, by przy przeciągających się - w związku ze skutkami wojny na Ukrainie - inwestycjach publicznych, dofinansowywanych przez państwo czy ze środków unijnych, nie odbierać tego dofinansowania ze względu na przekroczone terminy realizacji.Organizacje zrzeszające firmy budowlane chciałyby też m.in., by wykonawcy mogli – w przypadku gwałtownego wzrostu cen materiałów czy ich braku - bez konsekwencji rozwiązywać umowy i by nie tracili wadium, gdy wycofają się z przetargu.Czytaj więcej w PortalSamorzadowy.pl