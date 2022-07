Branża: Nie ma problemów z dostępnością materiałów izolacyjnych

Obecnie nie ma problemów z dostępnością materiałów izolacyjnych; znalezienie wykonawcy, który podejmie się termomodernizacji budynku, jest możliwe przed końcem roku - powiedzieli PAP przedstawiciele branży.

Prezes firmy Anatex Anatol Chomczyk przekazał PAP, że realne jest znalezienie firmy wykonawczej, która podjęłaby się wykonania docieplenia budynku przed końcem roku, a materiały izolacyjne (styropian, wełna) są w chwili obecnej na bieżąco dostępne u dystrybutorów i sprzedawców.

"Wykonanie termomodernizacji jest zabiegiem opłacalnym nie tylko pod kątem zaoszczędzonych na ogrzewaniu pieniędzy, ale też z uwagi na ekologiczne aspekty jej wykonania. Dzięki oszczędzaniu energii wstrzymujemy postęp efektu cieplarnianego, zanieczyszczenia powietrza i środowiska oraz zużycia surowców nieodnawialnych. Oczywiście, termomodernizacja wymaga poniesienia kosztów na jej wykonanie, ale po kilkuletnim okresie eksploatacji daje wymierne efekty ekonomiczne" - podkreślił Chomczyk.

Pytany o to, jak zmieniły się ceny materiałów i wykonawstwa, Chomczyk powołał się na opracowanie SEKOCENBUD, według którego ceny materiałów wzrosły o ok. 22 proc., a stawki robocizny o ok. 7,0 proc. w stosunku do 2021 r.

Zdaniem prezesa Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji Grzegorza Tymoszewskiego, koszt termomodernizacji budynku skoczył rok do roku o prawie 100 zł za metr kwadratowy docieplanej powierzchni. Tymoszewski wskazał, że na początku ubiegłego roku cena metra kwadratowego elewacji na styropianie wynosiła średnio 205 zł netto, w tym roku trzeba zapłacić 280-290 zł netto.

Prezes SWE podkreślił, że ceny wełny mineralnej zmieniają się prawie codziennie. Ceny profili do dociepleń wzrosły o 35 proc., blacha zdrożała o 100 proc., stabilizują się natomiast ceny styropianu, choć na wysokim poziomie - poinformował. "W lipcu zeszłego roku metr sześcienny styropianu kosztował średnio 180 zł. Teraz to nawet 268 zł, choć to i tak mniej w porównaniu z majem tego roku, kiedy trzeba było płacić 303 zł" - zauważył Tymoszewski. Dodał, że od maja spada też cena styropianu grafitowego, który teraz kosztuje prawie 280 zł za metr sześcienny. Zauważył przy tym, że rok do rok materiał zdrożał o 54 proc.

Tymoszewski podkreślił, że zdecydowanie poprawiła się dostępność styropianu: jeszcze kilka tygodni temu trzeba było czekać nawet 2 tygodnie, teraz to 2-3 dni. Poinformował, że czas oczekiwania na doświadczoną ekipę elewacyjną to obecnie 3-4 miesiące. Dodał, że im bliżej sezonu jesienno-zimowego, tym dostępność ekip będzie mniejsza.

Jednocześnie prezes SWE zwrócił uwagę, że firmy borykają się z brakiem doświadczonych pracowników, co też ma wpływ na terminy realizacji zleceń.

