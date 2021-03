Branża nieruchomości z optymizmem patrzy w przyszłość, uważając, że przyniesie ona ożywienie - wynika z badania Deloitte. Badani spodziewają się m.in. bardziej pozytywnego klimatu gospodarczego, rosnącej aktywności rynkowej, lepszej dostępności finansowania dłużnego.

Autorzy badania wskazują, że tegoroczna edycja pokazuje, że branża nieruchomości z optymizmem patrzy w przyszłość i uważa, że przyniesie ona ożywienie na rynku nieruchomości.

Pojawiające się w pierwszych miesiącach pandemii negatywne prognozy ustępują, a respondenci spodziewają się bardziej pozytywnego klimatu gospodarczego, rosnącej aktywności rynkowej i wyższych wolumenów transakcji.

Ankieta wykazała rekordowy odsetek odpowiedzi o pozytywnych oczekiwaniach w zakresie aktywności rynkowej (46 proc.) i wolumenu transakcji (48 proc.) w całym regionie Europy Środkowej.

"Real Estate Confidence Survey for Central Europe" - to trzecia edycja badania nastrojów na rynku nieruchomości przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte. Badanie przeprowadzono po raz trzeci wśród członków zarządów, menedżerów i specjalistów działających w branży nieruchomości przede wszystkim w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Rumunii, a także na terenie całej Europy Środkowej. Raport przedstawia opinie i nastroje deweloperów, inwestorów i doradców rynkowych na temat perspektyw rynku nieruchomości na rok 2021.

W raporcie podkreślono, że trwająca przeszło rok pandemia koronawirusa oraz związane z nią obostrzenia miały m.in. "ogromny wpływ na funkcjonowanie rynku nieruchomości na całym świecie". "Zmieniająca się rzeczywistość wymusiła poszukiwanie rozwiązań, które będą odpowiadały nowym oczekiwaniom" - czytamy w środowym komunikacie zamieszczonym na stronie Deloitte.

Z badania wynika, że prawie połowa respondentów biorących w nim udział w pierwszym kwartale 2021 r. uważa, że stopy kapitalizacji ustabilizują się w nadchodzących miesiącach (47 proc.). Jeden na czterech uczestników badania przewiduje ich wzrost w ciągu najbliższych kilku miesięcy; to więcej niż przed pandemią, ale znacznie mniej niż w II kwartale 2020 roku.

Badanie pokazało, że większość praktyków rynkowych spodziewa się wzrostu dostępności produktów inwestycyjnych. "Ten pogląd jest szczególnie powszechny w Polsce, gdzie ponad 70 proc. badanych poparło tę tezę" - napisano. Jak dodano, 15 proc. deweloperów i 25 proc. inwestorów deklaruje zainteresowanie segmentem mieszkań na wynajem.

Z kolei w informacji prasowej można przeczytać, że ankieta wykazała "rekordowy odsetek odpowiedzi o pozytywnych oczekiwaniach w zakresie aktywności rynkowej (46 proc.) i wolumenu transakcji (48 proc.) w całym regionie Europy Środkowej". Z kolei co piąty respondent przewiduje spadek ogólnej aktywności rynkowej i jest to wskazanie zbliżone do tego sprzed pandemii, kiedy taką odpowiedź wybrało prawie 20 proc. pytanych.

"Porównując odpowiedzi respondentów z Polski i Czech na tle odpowiedzi wszystkich uczestników badania z Europy Środkowej, można zauważyć, że nastroje panujące w Polsce są nieznacznie mniej optymistyczne w porównaniu z resztą regionu CE, a w szczególności z Czechami. 45 proc. podmiotów działających w Czechach i 36 proc. firm aktywnych na rynku nieruchomości w Polsce pozytywnie ocenia klimat gospodarczy w krajach, w których działają. Trendy dla tych krajów są zbieżne z tymi zanotowanymi dla całego regionu Europy Środkowej" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Dominik Stojek z Deloitte w Polsce.

Trzecia edycja badania Deloitte "Real Estate Confidence Survey for Central Europe" została przeprowadzona w styczniu i lutym 2021 r.

