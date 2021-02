Budimex bije rekordy w pandemii. Potężne wyniki budowlanego koncernu

Wzrost przychodów o prawie osiem procent oraz niemal dwukrotnie wyższy zysk netto niż rok wcześniej - takimi wynikami największa grupa budowlana w Polsce zakończyła 2020 r.

Deweloperskie dezinwestycje

Usługowy rozwój

Rynkowe wyzwania

Zaznaczył, że pomimo niższej aktywności inwestorów w roku 2020, szczególnie zauważalnej w segmencie przetargów kolejowych, wartość ofert złożonych przez Budimex w roku 2020 była porównywalna z rokiem poprzednim. Ofertowanie napędzane było głównie przez kontrakty drogowe, gdzie grupa złożyła oferty o wartości 23,4 mld zł.- W segmencie budownictwa ogólnego odnotowaliśmy znaczne wyhamowanie procesów przetargowych w drugim kwartale a następnie istotne przyspieszenie, szczególnie w czwartym kwartale. Łączna wartość przygotowanych ofert w segmencie mieszkaniowym i niemieszkaniowym była zbliżona do roku 2019 i wyniosła nieco ponad 10 mld zł - wyliczył Blocher.- Istotna poprawa skuteczności ofertowania kontraktów drogowych, utrzymanie wysokiej skuteczności na rynku budownictwa ogólnego, a także pozyskanie kontraktu kolejowego na przebudowę stacji Warszawa Zachodnia za 1,8 mld zł pozwoliło podpisać rekordowe 9 mld zł nowych zleceń. Na koniec grudnia 2020 r. wartość portfela zamówień osiągnęła poziom 12,7 mld zł - podkreślił.Prezes wskazał, że poprzez wysoką aktywność w segmencie drogowym, kolejowym i hydrotechnicznym grupa zwiększyła wartość portfela zamówień o 1,9 mld zł, utrzymując przy tym jego dobrze zdywersyfikowaną strukturę.Główne segmenty, podobnie jak na koniec roku 2019, stanowiły kontakty infrastrukturalne (37 proc., wzrost o 4 p.p.) oraz kolejowe (32 proc., spadek o 1 p.p.).- Sukcesywnie od 2018 r. zwiększamy w portfelu wartość kontraktów przemysłowych, osiągając na koniec roku 2020 1,1 miliarda złotych (8 proc. portfela). Dzięki pozyskaniu dwóch nowych kontraktów na przebudowę kanałów i wałów przeciwpowodziowych (Racza Struga oraz Krosno Odrzańskie) podkreśliliśmy swoją obecność w hydrotechnice, kończąc rok z portfelem zamówień w tym segmencie bliskim 0,4 mld zł - powiedział Blocher.- Liczmy na podpisanie zlecenia na II etap prac związanych z przekopem przez Mierzeję Wiślaną, gdzie nasza oferta o wartości niemal 0,5 mld zł została wybrana jako najkorzystniejsza, co dodatkowo wzmocniłoby naszą pozycję - dodał.Grupa zakończyła 2020 r. z pozycją gotówkową netto na poziomie 2,1 mld zł - o 770 mln zł wyższą niż rok wcześniej. Jak wyjaśniono, wzrost poziomu gotówki netto wynikał przede wszystkim z ogólnej poprawy rentowności grupy oraz ograniczenia wysokości wypłaconej dywidendy za rok 2019.Ponadto, generowanie gotówki wspomagały przepływy na nowo podpisanych kontraktach budowlanych oraz przyrost salda wpłat od klientów w segmencie deweloperskim.W roku 2020 przedsprzedaż segmentu deweloperskiego wyniosła 1672 mieszkania i była nieznacznie wyższa (17 mieszkań) niż w roku poprzednim. Jak wskazano, wynik przedsprzedaży jest efektem utrzymującej się rozbudowanej oferty mieszkaniowej spółki oraz stabilnego popytu strukturalnego na mieszkania w największych miastach.Klienci Budimex Nieruchomości podpisali w 2020 r. 1286 aktów notarialnych. Spadek w porównaniu do roku 2019 wyniósł 16 proc. i jest on efektem mniejszej liczby zamkniętych projektów w stosunku do roku ubiegłego.- Ograniczenia pandemiczne miały tylko tymczasowy wpływ na przekazania (przede wszystkim w marcu i kwietniu), a łączna liczba zawartych aktów notarialnych jest zgodna z naszym harmonogramem. Przychody ze sprzedaży wyniosły 674 mln zł, co oznacza wzrost o 21 proc. rok do roku. Zysk brutto wzrósł ze 120 milionów w roku 2019 do rekordowych 195 mln zł w roku 2020. Budimex Nieruchomości konsekwentnie utrzymuje wysoką dodatnią pozycję gotówkową netto - skomentował Dariusz Blocher.W lipcu 2020 r. zarząd Budimeksu podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego. W ostatnich dniach podjęto decyzję o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży Budimeksu Nieruchomości za 1 mld 513 mln zł na rzecz CP Developer - spółki utworzonej przez Cornerstone Partners i Crestyl Real Estate. W ocenie zarządu parametry transakcji osiągnięte w toku negocjacji są korzystne dla obu stron i spółki Budimex Nieruchomości.W komentarzu do wyników podkreślono również, że rok 2020 był rekordowy dla zależnej Grupy FBSerwis. Kolejny rok z rzędu odnotowała ona dwucyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży przy jednoczesnej poprawie rentowności.Jej przychody ze sprzedaży wyniosły 610 mln zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 22 proc., z kolei zysk netto wyniósł 47 mln zł co stanowiło przyrost o 31 mln rok do roku. Grupa Budimex objęła pełną konsolidacją Grupę FBSerwis w ramach segmentu usługowego od lipca 2019 r.- Osiągnięcie wyników było możliwe dzięki: dalszym inwestycjom grupy w środki trwałe, zwiększaniu portfolio kontraktów, a także wysokiej efektywności operacyjnej w branży odpadowej, stanowiącej główne źródło przychodów grupy. Plany rozwojowe FBSerwis opierają się na dalszych długofalowych inwestycjach zwiększających potencjał operacyjny oraz poszukiwaniu atrakcyjnych celów akwizycyjnych - zapowiedział prezes Blocher.- Wchodzimy w rok 2021 z portfelem zamówień na poziomie 12,7 mld zł. Tak ambitny poziom zleceń do realizacji pozwala nam na bezpieczne podejście do ofertowania, a podpisane długoterminowe kontrakty drogowe i kolejowe zapewniają utrzymanie odpowiedniego obłożenia prac w obszarze inżynieryjnym w perspektywie przynajmniej kilkunastu miesięcy - podkreślił Blocher.- Jesteśmy odpowiednio przygotowani kadrowo i technicznie do realizacji tych prac. Systematycznie modernizujemy naszą bazę sprzętową w obszarze drogowym oraz zwiększamy możliwości produkcyjne w kolejach. W ciągu ostatnich trzech lat, przygotowując się do zwiększenia skali działalności, jako grupa zainwestowaliśmy ponad 300 mln zł, przede wszystkim w odnowę i zakupy nowych maszyn - dodał.Jego zdaniem, wyzwaniem w najbliższych kwartałach może być pozyskanie kontraktów w części kubaturowej, gdzie widoczne jest zaostrzenie konkurencji oraz ryzyko ograniczenia nowych inwestycji prywatnych (w szczególności obiektów biurowych i hotelowych) oraz częściowego wstrzymania planowanych inwestycji publicznych.W obszarze inżynieryjnym skala nowych inwestycji, według zapowiedzi GDDKiA oraz PKP PLK, powinna być zbliżona do roku 2020.- To dobra informacja, ponieważ jeszcze kilka miesięcy temu obawialiśmy się spowolnienia procesów przetargowych, które jest charakterystyczne przy wejściu w nowy siedmioletni budżet europejski. Patrząc na aktualny portfel zamówień spodziewamy się, że kolejne kwartały, jak i cały rok 2021, powinny przynieść utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży i rentowności powyżej wskaźników rynkowych - powiedział Blocher.- Jak zawsze koncentrujemy się na realizacji powierzonych projektów, mając szczególnie na uwadze bezpieczeństwo, terminowość realizacji i wysoką jakość efektów pracy. Dobra pozycja bilansowa i perspektywa wyjścia z segmentu deweloperskiego zachęca nas do poszukiwania nowych możliwości dywersyfikacji segmentowej (w tym wejście jako inwestor w rynek energii odnawialnej) i geograficznej - dodał.Zaznaczył, że ciągle dużą niewiadomą jest dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarki, w tym na dostępność kadry i ciągłość dostaw, dlatego cały czas dokładnie monitorujemy sytuację i na bieżąco weryfikujemy nasze założenia operacyjne.- W 2020 roku Grupa Budimex zainwestowała ponad 4 mln zł w programy społeczne, sponsoringi i darowizny. Ponad 2,6 mln zł dotyczyło darowizn i grantów finansowych na zwalczanie skutków pandemii koronawirusa. Środki te trafiły głównie do szpitali, domów pomocy społecznej i placówek medycznych, w których leczeni są pacjenci z COVID-19. Część z tych funduszy została przekazana organizacjom pożytku publicznego zajmującym się wsparciem lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się pandemii - podkreślił prezes.- Budimex pozostaje największym płatnikiem podatku CIT wśród firm budowlanych w kraju. Według rankingu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów Budimex awansował od 2017 r. z 61 na 25. miejsce wśród największych płatników indywidualnych podatku CIT w Polsce - podsumował.