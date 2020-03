Budimex bliski budowy dworca za 2 mld zł

Oferta Budimeksu otrzymała najwięcej punktów w aukcji elektronicznej dotyczącej przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych na modernizację stacji Warszawa Zachodnia - największej w Polsce pod względem ruchu pasażerskiego. Wartość oferty po aukcji elektronicznej wynosi blisko 2 mld zł netto.

- Wcześniej niezbędne było przygotowanie m.in. Mostu Gdańskiego oraz linii obwodowej, z której już korzystają mieszkańcy, a także reaktywacja Warszawy Głównej. Konsekwentnie postępują prace przy zwiększeniu możliwości i standardu podróżowania koleją w Warszawie - zaznaczał.PKP PLK informowały, że w ramach inwestycji mają powstać nowe perony dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Będą ruchome schody i windy, przystosowane do przewozu wózków i rowerów. Zaplanowano budowę dodatkowego peronu od strony ul. Tunelowej, a całą halę peronową ma przykryć dach.- Nowa Warszawa Zachodnia będzie dostosowana do rosnących potrzeb pasażerów i zwiększy role kolei w systemie komunikacji. Projekty z Krajowego Programu Kolejowego obejmują m.in. poprawę komunikacji w aglomeracjach i tworzenie sprawnych wyjazdów na sieć kolejową w kraju i za granice - komentował Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.Jak podkreślano, na stacji będzie wykonana kładka dla pieszych pomiędzy dzielnicą Wola i Ochota. Przejście podziemne zmieni się na wyższe i szersze oraz połączone z przestrzenią poczekalni i kas biletowych. Zostanie też wydłużone przejście do peronu nr 8, przy linii obwodowej.- Na poziomie -2 przejścia podziemnego zostanie wybudowany tunel umożliwiający budowę linii tramwajowej wraz z niezbędną infrastrukturą - zapowiadano.- Kompleksowo przebudowanych zostanie około 30 km torów, 130 rozjazdów i sieć trakcyjna. Nowy układ umożliwi przejazd pociągów z linii obwodowej na linię radomską i stworzenie bezpośrednich połączeń Piaseczno - Legionowo i Legionowo - Lotnisko Chopina - zapowiadano również.