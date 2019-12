Budimex bliski wygranej w przetargu na budowę odcinka drogi S7

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oceniła ofertę Budimeksu najwyżej w przetargu na projekt i budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S7 na północ od Warszawy. Wartość oferty wynosi 486,82 mln zł netto (598,79 mln zł brutto).

- Rozbudowane zostaną dwa istniejące węzły drogowe - Modlin i Błonie. Konstrukcja mostu na Wiśle w Zakroczymiu zostanie uzupełniona o chodnik (w kierunku Gdańska) i ścieżkę rowerową (w kierunku Warszawy). Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego - informowała.W listopadzie otwarto też oferty w dwóch pozostałych przetargach dotyczących budowy drogi S7 między Płońskiem a Czosnowem. Pierwszy dotyczy blisko 13-kilometrowego fragmentu S7 pomiędzy węzłami Siedlin (pod Płońskiem) i Załuski.Natomiast drugi obejmuje 12-kilometrowy fragment S7 pomiędzy węzłami Załuski i Modlin. W obu przetargach najtańsze oferty należą do konsorcjum spółek o tureckim i kazachskim rodowodzie, a najdroższe do firmy Porr

GDDKiA informowała, że dla zwiększenia konkurencyjności dała w tych przetargach potencjalnym wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni.- Sami mogą zdecydować, czy trasę główną zbudują betonową, czy bitumiczną. To pierwsze takie rozwiązanie. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu będzie mogła zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę - zapowiadała GDDKiA.GDDKiA informowała też, że prace przy budowie drogi ekspresowej S7 Płońsk - Czosnów będą prowadzone „pod ruchem” i głównym założeniem jest zminimalizowanie utrudnień dla kierowców.- W tym celu wykonawcy wszystkich trzech odcinków w pierwszej kolejności będą mieli za zadanie wybudowanie drogowego układu lokalnego, który umożliwi wykorzystanie go do prowadzenia ruchu - wyjaśniała GDDKiA.- Podczas robót kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (dla odcinka I i II). W przypadku odcinka III dopuszczone będzie miejscowo zastosowanie trzech pasów w systemie o zmiennych kierunkach w dostosowaniu do natężenia ruchu - tłumaczyła.Zobacz też: Trudna walka o tańszą budowę polskich dróg. Tanio już było?