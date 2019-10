Budimex chce najtaniej dokończyć S61 Via Baltica po Impresa Pizzarotti

GDDKiA otrzymała trzy oferty w przetargu na dokończenie budowy drogi ekspresowej S61 Via Baltica na odcinku od Suwałk do granicy z Litwą w Budzisku. Jej wcześniejszym wykonawcą - do czerwca 2019 r. - była włoska spółka Impresa Pizzarotti. Najtaniej inwestycję chce dokończyć Budimex, który wycenił prace na ponad 1 mld zł brutto.

GDDKiA zerwała kontrakt z poprzednim wykonawcą po wielokrotnych wezwaniach do „rzetelnej i zgodnej z podpisaną umową realizacji kontraktu”.

Inwestor podkreślał, że włoska firma nie realizowała zapisów kontraktowych. Umowę zerwano, gdy upłynęło ok. 70 proc. czasu przeznaczonego na realizację inwestycji, a zaawansowanie finansowe umowy przekraczało zaledwie 2 proc.

Zadanie obejmuje odcinek dwujezdniowej trasy z nawierzchnią betonową o długości ok. 24 km. Zaplanowano dwa węzły drogowe (Suwałki Północ i Szypliszki), jeden most, 24 wiadukty i dziewięć przejść dla zwierząt.

Kryterium ceny wynosi 60 proc., a pozostałe 40 proc. stanowią kryteria pozacenowe (gwarancja, terminy, kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. GDDKiA zakładała dotychczas, że przetarg zostanie rozstrzygnięty do końca bieżącego roku.



Wszyscy oferenci zadeklarowali 24-miesięczny termin realizacji i 10-letnią gwarancję. Do czasu objętego projektowaniem będą wliczane okresy zimowe (od 1 grudnia do 31 marca), ale nie będzie to dotyczyło etapu robót budowlanych.