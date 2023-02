Budimex chce pozostać numerem jeden w Polsce i ma ambitne plany zagraniczne

Budimex spodziewa się, że bieżący rok będzie jeszcze lepszy niż 2022 r. - Chcemy utrzymać pozycję lidera na rynku polskim we wszystkich kluczowych segmentach – mówi WNP.PL prezes Budimeksu Artur Popko. Spółka ma też ambitne plany związane z ekspansją zagraniczną.

- Na najbliższe dwa lata patrzę z perspektywy naszej spółki z dużym optymizmem – mówi w rozmowie z WNP.PL prezes Budimeksu Artur Popko.

W segmencie budowlanym wynik finansowy i rentowność Grupy Budimex powinna być nie gorsza niż w ubiegłym roku.

W ciągu najbliższych 10 lat w Polsce zaplanowano inwestycje o wartości ponad 1 biliona złotych, co pozwala branży budowlanej patrzeć w przyszłość z optymizmem. Spółka chce powalczyć o ten tort.

W farmy wiatrowe Budimex chce inwestować ze swoim hiszpańskim inwestorem strategicznym Ferrovialem.

Grupa Budimex odnotowała w 2022 roku wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 8,9 proc. Było to efektem przede wszystkim większej skali realizowanej sprzedaży w segmencie budowlanym, w szczególności ‎w obszarze budownictwa kubaturowego, infrastrukturalnego oraz w spółce Mostostal ‎Kraków.

W części usługowej przychody w 2022 r. były większe o 4,9 proc. niż w roku 2021 – podały władze spółki w trakcie wtorkowej konferencji wynikowej.

Grupa Budimex wypracowała w 2022 roku zysk operacyjny na poziomie 562 milionów złotych (spadek o 4,2 proc. wobec 2021 roku) przy rentowności 6,5 proc. Zysk brutto Grupy Budimex sięgnął 649 mln zł (wzrost o 17 proc.) przy rentowności 7,5 proc. Był to skutek m.in. wyraźnej poprawy wyniku na działalności finansowej, zwłaszcza w drugiej połowie 2022 r., co z kolei było efektem wzrostu średniego poziomu oprocentowania środków pieniężnych lokowanych przez grupę.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 534 mln zł, co oznacza wzrost o 18,5 proc. wobec 2021.

Pozycja lidera na rynku polskim we wszystkich kluczowych segmentach

- Chcemy utrzymać pozycję lidera na rynku polskim we wszystkich kluczowych segmentach. Myślimy o infrastrukturze drogowej, kolejowej i hydrotechnicznej. Jeżeli chodzi o rynki ościenne, to na pewno chcielibyśmy być w czołówce na terenie Słowacji.

Artur Popko podkreśla, że pozycja Budimeksu na Słowacji jest mocno ugruntowana. - Wygląda na to, że w niedalekiej przyszłości mamy szansę być tam numerem jeden – przewiduje prezes Budimeksu.

Budimex niedawno założył spółkę na rynku czeskim, ale – jak mówi Artur Popko – jest już tam postrzegany jako liczący się podmiot.

- Wcześniej mieliśmy pewne problemy, by nawiązać tam kontakt z podwykonawcami, dostawcami i partnerami, dzisiaj każdy traktuje nas tam poważnie - uważa Popko.

- Na rynku niemieckim pracujemy od 30 lat, i ten sektor działalności każdego roku zwiększa przychody Budimeksu o znaczące 200 mln zł, przy marży na poziomie 10 proc. Chcemy być tam nadal obecni i rozwijać się, również w obszarze generalnego wykonawstwa – dodaje Artur Popko.

Budimex z dużym oczekiwaniem patrzy na rynek łotewski, szczególnie w segmencie kolejowym.

- Złożyliśmy tam w konsorcjum z francuską firmą Eiffage i włoską Rizzani ofertę na budowę 250 km odcinka Rail Baltica. To jeden z największych projektów w Europie, o wartości 20 mld zł. Czekamy na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. To kontrakt ośmioletni z ograniczonym ryzykiem, który daje nam długoterminową perspektywę i pozwoli na stabilną obecność na terenie Litwy, Łotwy i Estonii – wyjaśnia prezes Budimeksu.

Budimex myśli również o rynku szwedzkim i norweskim, ale jest jeszcze zbyt wcześnie, by rozmawiać o konkretach.

Inwestycje o wartości ponad 1 biliona złotych

- Budimex, uwzględniając obecny portfel zamówień i wartość umów oczekujących na podpisanie, spodziewa się, że bieżący rok będzie jeszcze lepszy niż 2022 r. – podkreślił prezes Artur Popko.

W segmencie budowlanym wynik finansowy i rentowność powinny być nie gorsze niż w ubiegłym roku. - Nie spodziewałbym się pogorszenia marży, chyba, że nastąpi coś niespodziewanego na rynku – twierdzi Artur Popko.

Jak wskazuje prezes Budimeksu, w ciągu najbliższych 10 lat w Polsce zaplanowano inwestycje o wartości ponad 1 biliona złotych, co pozwala branży budowlanej patrzeć w przyszłość z optymizmem.

Ok. 249 mld zł przewidziano na Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2033 roku, ok. 28 mld zł na Program 100 Obwodnic do 2030 roku, ok. 58 mld zł na Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku, ponad 100 mld zł na Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku, ok. 140 mld zł na inwestycje związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, ok. 40 mld zł na inwestycje w portach do 2030 roku.

- Nie sposób nie wspomnieć o rozbudowie i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej zarządzanej przez PSE. Łączne nakłady na ten cel sięgają ponad 32 mld złotych. Złożyliśmy ofertę na połączenie systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy. Bardzo liczymy na ten kontrakt – mówi Artur Popko.

Ok. 200 mld pochłoną w najbliższych latach inwestycje związane z budową elektrowni jądrowych, ponad 100 mld zł off-shore do 2040 roku.

Grupa Budimex chce wziąć istotny udział we wszystkich tych inwestycjach.

Jak poinformował członek zarządu i dyrektor pionu ekonomiczno-finansowego Marcin Węgłowski, w kwietniu Budimex uruchomi swoją pierwszą farmę wiatrową. – Ona praktycznie jest na ukończeniu To farma wiatrowa w Drachowie o mocy do 7 MW. Mamy dla niej umowę PPA. To są dwie turbiny z dobrą produktywnością, do 25 GWh/pa – wyjaśnił Marcin Węgłowski.

- Druga farma fotowoltaiczna to jest 14 MW. Tu jeszcze nie mamy umowy PPA. Produktywność 15 GWh/pa, planowane uruchomienie w I kwartale 2024 r. W tej chwili pracujemy nad wydewelopowaniem farm, głównie fotowoltaicznych, na poziomie 100 MW – powiedział Węgłowski.

Artur Popko podkreślił, że w zakresie farm wiatrowych ambicje Budimeksu są znacznie większe. - Oczekujemy na zmianę przepisów prawa i ustawy odległościowej, co nam ułatwi działanie i inwestowanie – zaznaczył.

W farmy wiatrowe Budimex chce inwestować ze swoim hiszpańskim inwestorem strategicznym Ferrovial. - Na koniec tego kwartału będzie założona oddzielna spółka joint-venture z Grupą Ferrovial, z którą razem będziemy inwestowali – mówił Artur Popko,

Grupa Budimex ma ponad 3,1 miliarda złotych gotówki

Segment budowlany Grupy Budimex wypracował w 2022 roku 7 mld 821 milionów złotych sprzedaży.

Zysk operacyjny segmentu wyniósł w tym czasie 471,4 mln zł wobec 445,5 mln zł rok wcześniej.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2022 roku wyniósł 13,29 mld zł wobec 12,97 mld zł na koniec 2021 r. To wzrost o 2,4 proc. W 2022 r. Grupa podpisała kontrakty o wartości 7,88 mld zł, w porównaniu do 7,00 mld zł w 2021 r., co oznacza wzrost o 12,5 proc.

Wartość projektów podpisanych w styczniu 2023 roku oraz oczekujących na podpisanie to blisko 6 miliardów złotych.

Grupa Budimex zakończyła 2022 rok z pozycją gotówkową ‎netto na poziomie przekraczającym 3,1 mld złotych.

W 2022 roku segment usługowy odnotował zwiększenie poziomu przychodów do 821 mln zł z 783 mln zł. Zysk operacyjny tego segmentu sięgnął 99 mln zł w porównaniu do 84 mln zł rok wcześniej.

