Budimex chwali GDDKiA i PKP PLK. "Inni powinni iść za ich przykładem"

Namawiamy wszystkich zamawiających, aby w procedurach związanych z prowadzeniem przetargów i kontraktów postępowali wzorem GDDKiA i PKP PLK - podkreślił Artur Popko, wiceprezes i dyrektor operacyjny grupy Budimex, w rozmowie z portalem WNP.PL.

Budowlana debata

Rozmowa powstała w ramach projektu EEC Defence - Razem bronimy gospodarki , poprzedzającego tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy Artur Popko znajdzie się wśród prelegentów nadchodzącego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Trwa rejestracja uczestników tego wydarzenia.Podczas Kongresu zaplanowano dwa panele dyskusyjne, w których udział weźmie Artur Popko. Pierwszy, zatytułowany „Rynek budowlany w nowych realiach”, odbędzie się 3 września w godz. 9.30-11.00.Wśród jego głównych wątków znajdą się kwestie dotyczące inwestycji infrastrukturalnych w nowej perspektywie budżetu UE 2021-2027, a także sytuacja inwestorów samorządowych i prywatnych w warunkach gwałtownego spowolnienia gospodarki.Ponadto poruszone będą takie tematy, jak: nowe Prawo zamówień publicznych 2021 i nowy system waloryzacji kontraktów, rynek inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych, postęp technologiczny w budownictwie, gospodarka obiegu zamkniętego na placu budowy, a także budowlany rynek pracy.Natomiast druga dyskusja odbędzie się 4 września w godzinach 11.30-13.00. Będzie to panel „Inwestycje publiczne”, którego głównym tematem będą duże projekty finansowane ze środków publicznych jako sposób na odrabianie strat i podtrzymywanie koniunktury gospodarczej. Czy to właściwy kierunek?Dokończenie inwestycji drogowych i kolejowych, Centralny Port Komunikacyjny, przekop Mierzei Wiślanej, odbudowa szlaków wodnych, inwestycje w portach bałtyckich, rozwój infrastruktury gazowej i paliwowej - o tym będzie mowa podczas dyskusji.Plany i deklaracje, realia i harmonogramy, aktualne i zweryfikowane szanse na finansowanie oraz realizację - te wątki z pewnością zostaną poruszone.Zobacz więcej: Znaki zapytania przed polskim budownictwem. Budimex zaprasza do debaty