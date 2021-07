Budimex dozbraja się w nowy sprzęt do robót kolejowych

Zakładając uzyskanie pełnej niezależności w realizacji kontraktów w budownictwie kolejowym, w tym prac torowych i budowy sieci trakcyjnej, Budimex planuje zakup nowego sprzętu. Te inwestycje mogą okazać się bardzo przydatne w nowych warunkach rynkowych.

Pierwsze decyzje o inwestycji w sprzęt Budimex podjął jeszcze w 2016 roku. Decyzję o dalszym rozwoju własnego potencjału sprzętowego do robót kolejowych zarząd spółki podjął z kolei już w 2019 roku. Spółka zakupiła wówczas pociąg sieciowy i dwa pojazdy dwudrogowe do rozwieszania sieci trakcyjnej, a także: kolejną podbijarkę uniwersalną oraz profilarkę.



Można zakładać, że za obecnym planem zwiększenia floty specjalistycznego sprzętu stoją zarówno nowe szacunki rynkowe i okoliczności, jak i pewna modyfikacja strategii pod rządami nowego prezesa, Artura Popko, który zakłada poszerzanie działalności i silniejszą dywersyfikację, także o działalność grupy na innych rynkach.



Kupno specjalistycznego sprzętu wpisuje się też w inne działania Budimeksu – jak najlepszego przygotowania organizacyjnego, które sprawia, że grupa potrafi realizować złożone kontrakty infrastrukturalne bez usterek i o czasie, niektóre nawet wcześniej niż zakłada harmonogram.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

- Nasz sukces zawdzięczamy m.in. monitoringowi rynku, planowaniu i analizom, poprzez które chcemy działać z wyprzedzeniem, nie dając się zaskoczyć zmieniającym się warunkom ekonomicznym i biznesowym – powiedział WNP.PL Artur Popko. - Dysponujemy dość bogatym i nowoczesnym parkiem maszynowym. Do robót kolejowych zakupiliśmy w ciągu ostatnich lat maszyny specjalistyczne o wartości ponad 150 mln zł.

Patrz też: Nowy prezes Budimeksu planuje korekty w strategii budowlanego potentata

Nowy etap zakupów

Obecny, kolejny etap inwestycji w nowy tabor i sprzęty, ma przyczynić się do pełnej samodzielności Budimeksu podczas realizacji kontraktów na rzecz zarządcy infrastruktury kolejowej.– Po fazie prób związanych z wdrożeniem własnego potencjału do budowy sieci trakcyjnej już od ponad pół roku takie prace wykonujemy z wykorzystaniem własnego sprzętu i ludzi - mówi Maciej Olek, dyrektor Budownictwa Kolejowego Budimex. - Na przykład wszystkie roboty na dworcu Warszawa Zachodnia i wokół niego, obejmujące montaż sieci trakcyjnej, wykonujemy na tą chwilę samodzielnie.Dyrektor podkreśla, że spółka planuje dalszy rozwój kompetencji w tym zakresie i samodzielną realizację prac na kolejnych kontraktach. Wypożyczać sprzęt będzie jedynie w wyjątkowych sytuacjach, najczęściej wtedy, gdy następuje nagromadzenie wielu prac jednocześnie, bądź pojawiają się trudności z transportem maszyn z jednej budowy na drugą.Patrz też: Budimex bliski wygrania przetargu na Rail Baltica za blisko 600 mln zł Zakup nowego sprzętu to inwestycja zaplanowana na kilka lat. Po jego skompletowaniu Budimex ma w planach wejść na rynek międzynarodowy, czyli przy wygranych kontraktach kolejowych maszyny te będą używane za granicą.– Maszyny tego typu kupuje się z myślą o wykorzystywaniu ich przez 10-15 lat – komentuje dyrektor Olek. - Tempo zwrotu tych inwestycji zależy oczywiście od skali i liczby realizowanych kontraktów.Jednak równie istotne jest to, podkreśla dyrektor, że własny sprzęt zapewnia niezależność i daje dużo większą elastyczność planowania i realizacji prac. - W tym sensie możemy mówić, że zwracają się natychmiast – komentuje Maciej Olek.