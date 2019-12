Budimex i Mirbud najtańsze do dokończenia S5 po Impresa Pizzarotti

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała łącznie jedenaście ofert w dwóch przetargach, które dotyczą dokończenia budowy drogi ekspresowej S5 w woj. kujawsko-pomorskim po włoskiej spółce Impresa Pizzarotti. Łączna wartość najtańszych ofert, które złożyły grupy Budimex i Mirbud, wynosi ok. 1,15 mld zł brutto przy budżecie zamawiającego na poziomie ok. 870 mln zł brutto.

To dwa z trzech odcinków drogi S5 w woj. kujawsko-pomorskim, gdzie GDDKiA rozstała z włoską firmą Impresa Pizzarotti. Trzeci to odcinek Bydgoszcz Błonie (pierwotna nazwa Białe Błota) do Szubina o długości niespełna 10 km. Tam oferty otwarto w połowie listopada , a najtaniej, na blisko 360 mln zł brutto, zadanie wyceniło konsorcjum spółek z grupy Mirbud.Kontrakty zerwano w połowie czerwca tego roku, a nowe postępowania ogłoszono pod koniec sierpnia. GDDKiA zapowiadała, że do zawarcia umów z nowymi wykonawcami prac dojdzie w terminie, który pozwoli wznowić roboty budowlane niezwłocznie po zakończeniu okresu zimowego, czyli w marcu 2020 r.Ponadto GDDKiA informowała, że wyciąga wnioski z poprzednich przetargów i tym razem położy „zdecydowanie większy nacisk w kwestii merytorycznych i rzetelnych odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców zgłaszane w trakcie trwania procedury przetargowej”.- Przetargi spotkały się z dużym zainteresowaniem branży budowlanej. Wpłynęło ponad 2500 zapytań od potencjalnych oferentów.Odpowiedzi na zapytania zawsze udzielane były na bieżąco i udostępniane wszystkim zainteresowanym. Potencjalni wykonawcy musieli mieć bowiem czas na zapoznanie się z odpowiedziami i uwzględnienie tych informacji w swoich ofertach - podkreślił we wtorek GDDKiA.Jednocześnie GDDKiA zapewniła, że na budowie pozostałych odcinków drogi S5 prace postępują. Dodała, że na dwóch z nich realizowane są już prace wykończeniowe oraz prace odbiorowe, co pozwoli je wkrótce udostępnić do ruchu.