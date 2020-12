Budimex i Strabag wybudują węzeł na drodze ekspresowej S14

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała aneks do umowy na wybudowanie węzła Łódź Teofilów na powstającej drodze ekspresowej S14, będącej zachodnią obwodnicą Łodzi. Pozwoli on skomunikować nową trasę z dk 71, lecz nie będzie obejmował relacji w kierunku Łodzi.

Węzeł za 68,7 mln zł wybuduje konsorcjum firm Budimex i Strabag, które jest wykonawcą pierwszego odcinka S14 między węzłami Łódź Lublinek - Łódź Teofilów (12,2 km).

Jak zaznaczono, wybór wykonawcy węzła Łódź Teofilów był możliwy dzięki decyzji ministra infrastruktury z 27 października br. o zwiększeniu finansowania dla budowy zachodniej obwodnicy Łodzi. Wcześniej ten obiekt wyłączono bowiem z planów ze względu na konieczność optymalizacji kosztów. Zakładano jego dobudowanie w późniejszym terminie.

Dzięki podpisaniu umowy, węzeł ma powstać jednak do połowy czerwca 2022 roku i jego budowa nie powinna mieć znaczącego wpływu na termin realizacji całej inwestycji.

Wyjaśniono, że węzeł zostanie zbudowany zgodnie z istniejącym projektem i pozwoli skomunikować S14 z istniejącą drogą krajową nr 71 Pabianice - Zgierz. Będzie obsługiwał relację w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego, do drogi krajowej nr 71. Na tym etapie, ze względów formalnych, nie będzie jednak obejmował relacji w kierunku Łodzi (do ul. Szczecińskiej).



GDDKiA nie wyklucza jednak rozbudowy węzła w stronę stolicy aglomeracji łódzkiej przyszłości. Do tego - jak wskazano - konieczne jednak będą działania miasta Łodzi, polegające m.in. na przebudowie ul. Szczecińskiej od ul. Aleksandrowskiej do łącznika drogi krajowej nr 72 (węzeł Łódź Teofilów).

Budowę S14 podzielono na dwie części. Bardziej zaawansowany jest realizowany za 561,8 mln zł przez Budimex i Strabag odcinek Łódź Lublinek - Łódź Teofilów (12,2 km). Kontraktowy termin zakończenia tego fragmentu drogi to grudzień 2021 r. Drugą część trasy między węzłem Teofilów i miejscowością Słowik (16,3 km) za 724,1 mln zł realizuje chińska firma Stecol Corporation.

Nowy odcinek S14 połączy autostradę A2 z drogą ekspresową S8 i jest ostatnim brakującym elementem tzw. ringu autostrad i dróg szybkiego ruchu wokół Łodzi. Od północy tworzy go autostrada A2, od południa S8, a od wschodu autostrada A1. Licząca 28,5 km trasa połączy się z oddanym do ruchu w 2012 r. fragmentem drogi ekspresowej S14, tworzącym obwodnicę Pabianic.



Nowa droga ekspresowa po zachodniej stronie aglomeracji łódzkiej wyprowadzi ciężki ruch samochodowy z Łodzi oraz Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego.