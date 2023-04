Budimex jest bliski zdobycia kontraktu za ponad 900 mln zł netto

PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały wartą ponad 900 mln zł netto ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w przetargu w ramach projektu "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Tychy - Most Wisła".

Budimex poinformował, że 28 kwietnia 2023 roku PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) wybrały jego ofertę jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym.

Nazwa tego przetargu to: Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku Tychy - podg. Most Wisła w ramach projektu "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Tychy - Most Wisła".

Wartość oferty Budimeksu w zaokrągleniu to około 909,5 mln zł netto, w tym zakres podstawowy około 903,3 mln zł netto i prawo opcji niespełna 6,3 mln zł netto.

Budimex podał także, że datą rozpoczęcia będzie następny dzień po podpisaniu umowy przez drugą stronę, a roboty mają być zakończone po 182 tygodniach od daty ich rozpoczęcia.

Przychody ze sprzedaży grupy Budimex w 2022 roku wyniosły 8,619 mld zł, co licząc rok do roku oznaczało wzrost o 8,9 proc., a zysk netto osiągnął poziom 548,1 mln zł co rok do roku oznaczało spadek o 44,3 proc.

Największym, strategiczny inwestorem Budimeksu jest od 2000 roku hiszpańska firma Ferrovial Construction International, która ma 50,14 proc. akcji polskiej spółki.

