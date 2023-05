Budimex kończy budowę drogi wodnej na rzece Elbląg

Pozytywnie próby obciążeniowe przeszedł most obrotowy w Nowakowie, który jest budowany w ramach drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Próby odbyły się w kwietniu, kiedy to również przeprowadzono z powodzeniem testowy obrót całej konstrukcji.

Nowy most ma długość 103 m i jest konstrukcją stalową. Pośrodku na głównej podporze jest specjalne łożysko. Konstrukcja waży ponad 650 ton. Jest to najdłuższy z trzech mostów obrotowych, zaprojektowanych w ramach budowy drogi wodnej. Obecnie Budimex prowadzi prace wykończeniowe, do zabezpieczenia antykorozyjnego pozostały styki montażowe oraz regulacja mechanizmu obrotowego.

Zaawansowanie prac przy obudowie brzegów wynosi 80 proc.

„Kończymy zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Zaawansowanie prac przy obudowie brzegów wynosi 80 proc. W tej chwili mamy wykonane obudowy na samym początku inwestycji, jak i na samym końcu, natomiast jeszcze 20 proc. pośrodku zostało do dokończenia. Pozostały nam również do zrealizowania roboty czerpalne na odcinku 3,8 km od początku Zalewu w górę rzeki Elbląg. W tej chwili prace te nie są realizowane z uwagi na zapisy decyzji środowiskowej, ponieważ musimy chronić ryby, które odbywają tarło. Prace te zostaną wznowione we wrześniu” – mówi Grzegorz Małasiewicz, dyrektor kontraktu i kierownik budowy w Budimeksie.

„Główne wyzwanie jest już za nami. Było nim zmobilizowanie kadry do wykonania 15 km obudowy brzegów. Poprzednie zadania realizowaliśmy na odcinkach rzędu 1,5 km przez 2 lata, a tutaj przez 2,5 roku mamy do zrealizowania 15 km obudowy brzegu, więc jest to ogromna ilość i bardzo duże wyzwanie dla wielu firm podwykonawczych. Mieliśmy również odcinki, które były realizowane pośrodku istniejącego koryta rzeki Elbląg. W obecnej chwili pracuje na budowie 350 osób. W okresie szczytowym pracowało 30 jednostek pływających” – dodaje Grzegorz Małasiewicz.

Prace w ramach II etapu rozpoczęły się w kwietniu 2021 roku

Zakończona we wrześniu 2022 roku na Mierzei Wiślanej pierwsza część budowy dwudziestotrzykilometrowej drogi wodnej, łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, tak jak i jej etap drugi, to nie koniec całej inwestycji. W ramach trzeciego etapu praktycznie zakończono już pogłębianie toru wodnego na Zalewie Wiślanym na długości 8200 m. Obecnie w jego ramach trwa wystawianie nowego oznakowania nawigacyjnego.

