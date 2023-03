Budimex ma duże szanse na rozbudowę drogi krajowej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie poinformowała, że oferta Budimeksu została oceniona najwyżej w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski - Ełk.

Budimex podkreśla, że ta informacja nie oznacza wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty Budimeksu to 186,24 mln zł netto.

Termin zakończenia robót to 18 miesięcy od daty rozpoczęcia, nie wlicza się okresów zimowych (okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące).

Okres gwarancji dla głównych robót to do 10 lat.

Wartość oferty przekracza próg zamawiającego w wysokości 158,2 mln zł netto.

Budimex jest jedną z największych firm budowlanych na polskim rynku. Inwestorem strategicznym Budimeksu jest Ferrovial, jedna z czołowych hiszpańskich firm budowlanych o zasięgu globalnym.

Zysk netto firmy w 2022 roku wyniósł 548,13 mln zł w porównaniu do 986,45 mln zł w 2021. To spadek o 44 proc. Przychody w 2022 roku sięgnęły 8,619 mld zł wobec 7,911 mld zł w 2021, co oznacza wzrost o niemal 9 proc.

