Budimex ma kontrakt na odcinek drogi ekspresowej S5

We wtorek 28 kwietnia zawarto umowę między Budimeksem a olsztyńskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy.

Zakres prac

Budimex

Żuchowski poinformował, że w ciągu ostatnich dziewięciu roboczych dni podpisano pięć umów na ponad 2,3 mld zł, na drogi o długości 82 km. "Myślę, że to też jest dobrym prognostykiem dla inwestycji infrastrukturalnych, pokazując, że te inwestycje będą napędzały gospodarkę" - zauważył.Podczas wtorkowej wideokonferencji z udziałem ministra infrastruktury umowę na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo - Wirwajdy podpisali przedstawiciele olsztyńskiej GDDKiA i Budimeksu SA.Prezes Budimexu Dariusz Blocher zapewnił, że inwestycja zostanie zrealizowana w terminie "co najmniej kontraktowym", czyli w ciągu 31 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych.Podziękował też Ministerstwu Infrastruktury i GDDKiA za szybkie podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, dzięki czemu branża budowlana mogła szybko przystosować się do warunków związanych z epidemią koronawirusa. Przypomniał, że ta branża generuje około 10 proc. PKB i zatrudnia prawie 1,5 mln pracowników. Dlatego - jak podkreślał - było tak ważne, żeby budowy nie zostały zatrzymane.Wyłoniony w przetargu wykonawca wybuduje 5-kilometrowy odcinek S5 Ornowo - Wirwajdy, a także m.in. węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2023.Fragment Ornowo - Wirwajdy docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz - Ostróda i stanowić będzie element ciągu dróg ekspresowych w północnej Polsce na linii wschód - zachód, na który złożą się: S10 Szczecin - Piła - Bydgoszcz, S5 Bydgoszcz - Grudziądz - Ostróda, S7 Ostróda - Olsztynek, S51 Olsztynek - Olsztyn, S16 Olsztyn - Ełk oraz S61 Ełk - Budzisko.GDDKiA podała też, że trwają prace nad połączeniem drogą ekspresową S5 autostrady A1 z drogą ekspresową S7, a w lipcu 2020 r. gotowe będzie studium korytarzowe dla odcinka Nowe Marzy (A1) - Ostróda (S7).Po pierwszym kwartale 2020 roku Budimex miał na poziomie skonsolidowanym 1,474 mld zł przychodów wobec 1,380 mld zł rok wcześniej. Sprzedaż była wyższa między innymi dzięki konsolidacji wyników FBSerwis oraz większej sprzedaży w segmencie budowlanym.Grupa wypracowała 33,33 mln zł zysku operacyjnego oraz 23,96 mln zł zysku netto. Rok wcześniej zyski wyniosły kolejnego 49,96 mln zł oraz 28,81 mln zł.Czytaj także: Budimex zwiększył przychody, ale zysk nieco słabszy. Portfel wart 12 mld zł