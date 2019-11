Budimex, Mostostal Warszawa i Mirbud wybrane do budowy drogi S11

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetargi dotyczące realizacji drogi ekspresowej S11 Koszalin - Bobolice w formule "projektuj i buduj". Łączna wartość zwycięskich ofert wynosi ok. 1,5 mld zł brutto, a należą one do Budimeksu, Mostostalu Warszawa oraz konsorcjum spółek z grupy Mirbud.

Odcinek Koszalin - Zegrze Pomorskie (16,8 km) ma wybudować Budimex za 579,81 mln zł brutto.

Odcinek Zegrze Pomorskie - Kłanino (węzeł Koszalin Południe) o długości 19,3 km ma zrealizować Mostostal Warszawa za 478,3 mln zł brutto.

Odcinek Kłanino (węzeł Koszalin Południe) - Bobolice o długości 11,6 km ma wybudować konsorcjum PBDiM Kobylarnia i Mirbud za 450 mln zł brutto.

Koszalin - Zegrze Pomorskie

Zegrze Pomorskie - Kłanino