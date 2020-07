Budimex na ostatniej prostej do kontraktu na odcinek S1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę drogi ekspresowej na odcinku S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza. Jej wartość to ponad 282 mln zł brutto (229 mln zł netto).





Jak informowała wcześniej GDDKiA, wyłoniony w przetargu wykonawca zrealizuje zadanie w formule „projektuj i buduj”. Oznacza to, że w ramach kontraktu zaprojektuje i przebuduje istniejący odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej oraz uzyska wszystkie niezbędne decyzje pozwalające na użytkowanie trasy.



Wykonawca w ramach inwestycji będzie musiał przebudować odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,95 km z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 115 kN/oś.



Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Zostanie wybudowany węzeł Ząbkowice oraz przebudowany węzeł Pogoria. W ramach kontraktu wybudowane będą m.in. cztery mosty i cztery wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych.



Ponadto wykonane będą drogi serwisowe oraz dojazdowe do terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz przejścia dla zwierząt. Projektowana droga ekspresowa S1 na odcinku od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej przebiegać będzie po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1.