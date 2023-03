Budimex najwyżej w przetargu na obwodnicę Rybnika

Oferta Budimeksu została oceniona najwyżej w przetargu na dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 – informuje spółka.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak podaje Budimex, nie oznacza to wyboru spółki jako najkorzystniejszej, ponieważ postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty to 218 mln zł netto.

Termin zakończenia robót wyznaczono na 21 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Budimex to największa firma budowlana na polskim rynku. Oferuje usługi (najczęściej w charakterze generalnego wykonawcy) w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego.

Od 1995 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestorem strategicznym Budimeksu jest hiszpański Ferrovial, który ma 50,14 proc. akcji.

Zysk netto firmy w 2022 roku wyniósł 548,13 mln zł w porównaniu do 986,45 mln zł w 2021. To spadek o 44 proc. Przychody w 2022 roku sięgnęły 8,619 mld zł wobec 7,911 mld zł w 2021, co oznacza wzrost o niemal 9 proc.

Rząd szykuje nowy podatek. Co się w nim znajdzie? Rozmawiamy z ministrem Patkowskim

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl