Budimex nie chce zatrzymywać budów. Problemy mogą jednak narastać

Chcemy kontynuować prace przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa - poinformował Dariusz Blocher, prezes największej grupy budowlanej w Polsce. Budimex na razie nie odczuwa większych problemów związanych z pandemią koronawirusa, ale dostrzega takie ryzyko w perspektywie zarówno długo-, jak i krótkoterminowej.

Rok 2019 dokładnie podsumowany

Koronawirus zweryfikuje cele

Budimex

Budimex zastrzegł, że rozwój pandemii w kolejnych tygodniach może znacząco wpłynąć na dostęp do części pracowników, zarówno własnych, jak i podwykonawców i tym samym spowolnienie prac.- Krótkoterminowo spodziewamy się przerwania łańcucha dostaw zagranicznych na kilku procentach naszych budów i zmniejszenie dostępności pracowników - głównie podwykonawców i pochodzących z zagranicy - ocenił firma.- Obecna sytuacja, w miarę negatywnego rozwoju, może wpłynąć na terminowość realizowanych budów, o czym Budimex informuje na bieżąco naszych klientów i inwestorów. Jeżeli obecny stan utrzyma się długoterminowo, będzie to wpływać negatywnie na wszystkie budowy realizowane przez Budimex i tempo produkcji budowlanej w Polsce - dodał.W czwartek Budimex opublikował również pełny raport roczny za 2019 r. Zgodnie z opublikowanymi pod koniec lutego wybranymi danymi finansowymi, skonsolidowane przychody spółki wyniosły 7,569 mld zł w porównaniu do 7,387 mld zł w roku 2018. Zysk netto wyniósł 228,85 mln zł wobec 305,48 mln zł rok wcześniej.Portfel zamówień grupy Budimex na koniec 2019 r. wyniósł 10,8 mld zł w porównaniu do 10,1 mld zł na koniec 2018 roku. Wartość kontraktów podpisanych przez grupę w 2019 r. wyniosła 7,5 mld zł w porównaniu do 6,6 mld zł w 2018 r.W liście do akcjonariuszy prezes Blocher stwierdził, że „był to najtrudniejszy okres dla Budimeksu od wielu lat pod względem wyzwań biznesowych i presji kosztowe”.- Skupiliśmy się na poprawie rentowności kontraktów. Umowy ze stratą postanowiliśmy jak najszybciej zakończyć lub wygenerować na nich marżę dodatnią. Skoncentrowaliśmy się na poprawie przepływu gotówki i pozyskaniu nowych zleceń od inwestorów - wskazał prezes.- Zaczynaliśmy rok z gorszymi założeniami, ale finalnie osiągnęliśmy lesze wyniki niż zakładaliśmy. Przychody ze sprzedaży grupy Budimex w roku 2019 osiągnęły poziom 7,57 mld zł i były nieco wyższe niż w roku 2018, m.in. dzięki rozpoczęciu konsolidacji wyników Grupy FBSerwis w drugim półroczu - dodał.Zaznaczył, że rentowność zysku brutto grupy wyniosła 4,4 proc. Podkreślił, że na tle rynku i konkurencji są to wyniki na dobrym poziomie, gwarantującym dalszy rozwój działalności w sektorach: budownictwa, deweloperskim i usługowym.- Wypracowany zysk netto w wysokości 226 mln zł wobec 305 mln zł w 2018 r. wynika z trudnej sytuacji na rynku budowlanym. Postawiło nas to w konieczności restrukturyzacji części kontraktów budowlanych na bardziej rentowne i gwarantujące zyski w najbliższej przyszłości. To był jeden z kluczowych celów zarządu - wyjaśnił Blocher.Na koniec grudnia stan gotówki netto grupy wyniósł 1,3 mld zł i był o ponad 200 mln zł wyższy niż rok wcześniej, pomimo wydatku na zakup dodatkowych akcji spółki FBSerwis oraz wypłaty dywidendy.Pozycja gotówkowa wspierana była przez nowe zaliczki kontraktowe, które wynikają z wysokiej wartości pozyskanych kontraktów w obszarze kolejowym i drogowym.- Skupiamy się na pozyskiwaniu dobrych i rentownych kontraktów budowlanych. Będziemy kontynuować poprawę rentowności i walczyć o zlecenia, które wnoszą wartość dodaną dla klientów i dla Budimeksu - stwierdził prezes.W przypadku segmentu deweloperskiego, w 2019 r. Budimex Nieruchomości podpisał z klientami 1 534 akty notarialne - o 8 proc. mniej niż rok wcześniej.- Rozszerzenie oferty naszego dewelopera dało efekt w postaci wysokiej przedsprzedaży na poziomie 1 655 mieszkań. Przychody segmentu deweloperskiego wzrosły o 2 proc. i wyniosły 558 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej 117 mln zł, co przekłada się rentowność na dobrym poziomie 21 proc. - wyliczył Blocher.Dodał, że zgodnie z prowadzoną strategią Budimex dywersyfikuje ofertę grupy.- W 2019 r. zwiększyliśmy nasz potencjał w sektorze usługowym. Sfinalizowaliśmy zakup 51 proc. akcji FBSerwis za cenę wynoszącą 98,5 mln zł. W wyniku przeprowadzonej transakcji Budimex stał się jedynym właścicielem tej spółki. Ta inwestycja ma charakter długoterminowy - wyjaśnił prezes.W 2019 r. grupa FBSerwis osiągnęła sprzedaż na poziomie 498 mln zł przy rentowności zysku brutto na poziomie 6,4 proc.- Naszym zamiarem jest dalszy rozwój FBSerwis w sposób organiczny, poprzez wykorzystanie rosnącego potencjału rynku utrzymania infrastruktury drogowej. Prognozując rozwój rynku, Budimex będzie wspierać rozwój FBSerwis, także w sektorze zagospodarowania odpadów - zapowiedział Blocher.Zatrudnienie w grupie Budimex na koniec 2019 r. wynosiło 7 478 pracowników i było na wyższe o 8 proc. w porównaniu do wcześniejszego roku - głównie z powodu konsolidacji grupy FBSerwis.Prezes ocenił, że sytuacja na rynku pracy jest korzystniejsza. Budimex szacuje, że liczba wakatów w budownictwie zmniejszyła się ze 150 tys. do 80 tys. pracowników.- Wysoki poziom portfela zamówień pozwala na w pełni efektywne wykorzystanie zasobów i zabezpiecza front prac na kolejny rok. Dzięki selektywnemu podejściu do ofertacji w 2019 r. oraz obserwowanej stabilizacji cen materiałów, zauważamy oznaki poprawy średniej marży portfela zamówień w obszarze budowlanym - ocenił Blocher.Jednocześnie zaznaczył, że w 2020 r. światowa i europejska pandemia koronawirusa COVID-19 całkowicie zmienia prognozy grupy dotyczące rynku budowlanego oraz deweloperskiego w Polsce.- Będzie miała istotny wpływ w długiej perspektywie na wyniki firm, w tym Budimeksu. Kluczowe cele finansowe dla grupy Budimex w 2020 r. przyjęte na początku roku także zostaną zweryfikowane, po tym jak będziemy mogli oszacować wpływ koronawirusa na tegoroczne wyniki - podsumował Dariusz Blocher.To największa od wielu lat największa grupa budowlana w Polsce. Specjalizuje się w budownictwie: drogowym, kolejowym, energetycznym, przemysłowym i kubaturowym.Spółka podkreśla, że buduje co czwarty kilometr drogi ekspresowej i autostradowej w Polsce. Od 2018 r. pozostaje w pierwszej trójce generalnych wykonawców budownictwa kolejowego w kraju.Od 2000 r. większościowym akcjonariuszem Budimeksu jest hiszpański Ferrovial - jeden z największych europejskich koncernów budowlano-usługowych. Ferrovial ma 55,1 proc. akcji spółki, a duże pakiety należą jeszcze do Aviva OFE Aviva BZ WBK (10 proc.) oraz Nationale Nederladen OFE (5,3 proc.).Grupa Ferrovial znajduje się w pierwszej dziesiątce największych koncernów budowlanych w Europie i w pierwszej dwudziestce firm konstrukcyjnych na świecie.Zatrudnia 92 tys. pracowników i jest notowana na hiszpańskiej giełdzie w kategorii największych firm hiszpańskich blue-chip IBEX 35. Przychody Ferrovialu w 2018 r. wyniosły 5,7 mld euro.Grupa dział na rynkach: usługowym, budowlanym, zarządzania drogami oraz lotniskowym. Jest m.in. właścicielem największego lotniska w Europie - Londyn-Heathrow, które obsługuje 70 mln pasażerów rocznie. Ferrovial działa także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i w Australii.